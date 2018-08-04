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В составе "Зенита" на матч с "Арсеналом" одно изменение в сравнении с первым туром

"Зенит" объявил стартовый состав на матч 2-го тура Российской премьер-лиги против "Арсенала".

Петербуржцы внесли одно изменение по сравнению с игрой с "Енисеем" (2:0): Далер Кузяев выйдет вместо Эрнани.

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович (к), Мевля, Набиуллин - Кузяев, Нобоа, Парадес - Мак, Шатов, Дзюба.
Теги: Зенит Кузяев
Сегодня, 15:26
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(2)
№7 Написал: ygronomov (Сегодня, 16:53) #
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нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 4.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 15:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хотелось бы видеть Дриусси
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:47) #
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  •  (6)
online

Эрнани это просто недоразумение
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Кузяев очень хорош когда выходит на усиление...имхо

Он просто хорош!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:35) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Норм состав.Кононов в автобус играть не умеет.Значит матч будет более-менее открытый,а в нем Кузяев это реальное усиление атаки.А в опорке и Паредес с Нобоа попеременно отработают.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:35) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Что вполне естественно.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:35) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кузяев очень хорош когда выходит на усиление...имхо


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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