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"Краснодар" на выезде обыграл "Урал"

В матче 2-го тура РПЛ "Краснодар" в гостях одержал победу над "Уралом".

Чемпионат России

2 тур

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия)

"Урал" – "Краснодар" 1:2

Голы: Бикфалви, 7 - Классон, 50, Мамаев, 90

"Урал": Годзюр, Балажиц, Меркулов, Брызгалов, Кулаков, Бавин (Бумаль, 62), Емельянов, Эль-Кабир, Димитров, Бикфалви (Егорычев, 80), Ильин (Артем Юсупов, 90+2)

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Спаич, Марков, Рамирес, Газинский, Классон (Куэва, 86), Стоцкий (Мамаев, 72), Перейра (Вандерсон, 78), Каборе, Смолов

Предупреждения: Каборе, 27, Емельянов, 37, Спаич, 57, Димитров, 85, Рамирес, 87
Теги: Урал Краснодар
Сегодня, 16:03
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№10 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 17:09) #
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Краснодар с выездной победой!
Урал и в прошлом сезоне многим
топ командам кровь попортил...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№9 Написал: ygronomov (Сегодня, 16:49) #
  • -1
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нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 4.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:30) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Урал был не хуже, как минимум. Но хорошо, что Федька не забил, а только голевую отдал.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 16:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Игра в принципе понравилась.По большому счету ничейный результат был бы более справедлив.Крицюк конечно красавец.А так, Краснодар в своём репертуаре, начало сезона ни шатко, ни валко..Какой бы тренер ни руководил...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№6 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 16:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Тарханов всегда придет на выручку "Уралу".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Parshin (Сегодня, 16:11) #
  • 0
  •  (2)

Равная была игра - просто "Краснодару" подфартило на последней минуте ! Составная часть футбола - это ведь и фарт, и случайность... Закономерность, когда 3:0, 4:0...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ustas
Сколько зрителей присутствовало на матче ?

вроде 20 с копейкой
Цитата: imaginary
фартануло, если честно

но играет придёт

откровенно говоря у Урала моментов было побольше


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:08) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
У Парфенова явные нелады с обороной.Ну ладно в Тосно игроков нормальных почти не было,но тут то две баранки на старте это перебор.Причем обе абсолютно по делу.Выстраивать оборону Парфенов похоже просто не умеет.Если дома проигрывать всем то думается или Урал будет бороться за выживание,или сменит скоро тренера.В любом случае продавать матчи без набранных очков будет никак.Печалька прям для Иванова.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 16:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
фартануло, если честно

но играет придёт
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: ustas Новокузнецк (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (1)

Сколько зрителей присутствовало на матче ?
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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