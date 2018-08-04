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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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14:47
"ПСЖ" — "Монако": Буффон выйдет в основе, Неймар – в запасе, Головин - вне заявки "Монако" (8)
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13:47
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Ал. Миранчук: "Локомотиву" пора рвать всех подряд! В матче со "Спартаком" этим и займемся (39)
12:49
Шамиль Газизов: УЕФА, даже не спросив нас, перенесла матч ЛЕ на 14 число - на следующий день после игры с "Краснодаром" (4)
Шамиль Газизов: УЕФА, даже не спросив нас, перенесла матч ЛЕ на 14 число - на следующий день после игры с "Краснодаром" (4)
11:28
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11:19
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08:49
Брель Эмболо попрощался с "Шальке", о переходе в "Локомотив" может быть объявлено сегодня (16)
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"Зенит" сыграет с минским "Динамо" на "Петровском" (18)
"Краснодар" на выезде обыграл "Урал"
В матче 2-го тура РПЛ "Краснодар" в гостях одержал победу над "Уралом".
Чемпионат России
2 тур
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия)
"Урал" – "Краснодар" 1:2
Голы: Бикфалви, 7 - Классон, 50, Мамаев, 90
"Урал": Годзюр, Балажиц, Меркулов, Брызгалов, Кулаков, Бавин (Бумаль, 62), Емельянов, Эль-Кабир, Димитров, Бикфалви (Егорычев, 80), Ильин (Артем Юсупов, 90+2)
"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Спаич, Марков, Рамирес, Газинский, Классон (Куэва, 86), Стоцкий (Мамаев, 72), Перейра (Вандерсон, 78), Каборе, Смолов
Предупреждения: Каборе, 27, Емельянов, 37, Спаич, 57, Димитров, 85, Рамирес, 87
Чемпионат России
2 тур
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия)
"Урал" – "Краснодар" 1:2
Голы: Бикфалви, 7 - Классон, 50, Мамаев, 90
"Урал": Годзюр, Балажиц, Меркулов, Брызгалов, Кулаков, Бавин (Бумаль, 62), Емельянов, Эль-Кабир, Димитров, Бикфалви (Егорычев, 80), Ильин (Артем Юсупов, 90+2)
"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Спаич, Марков, Рамирес, Газинский, Классон (Куэва, 86), Стоцкий (Мамаев, 72), Перейра (Вандерсон, 78), Каборе, Смолов
Предупреждения: Каборе, 27, Емельянов, 37, Спаич, 57, Димитров, 85, Рамирес, 87
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