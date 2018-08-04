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Дмитрий Парфенов: потеряли концентрацию в последний момент

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:2).

"Сейчас сложно что-то комментировать. Смогли выйти вперед, но дали сопернику легко сравнять счет, а потом повести в счете. Старались, выполняли, терпели, но в последний момент потеряли концентрацию. Будем работать дальше", - сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Парфенов Урал Краснодар
Сегодня, 16:28
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№2 Написал: ygronomov (Сегодня, 16:43) #
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нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 4.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: приказ № 793 (Сегодня, 16:33) #
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Похоже, Димон нацелен на то, что бы второй клуб отправить в жопу.
Регистрация: 4.08.2018 [жалоба]
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