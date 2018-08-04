Дмитрий Парфенов: потеряли концентрацию в последний момент

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:2)."Сейчас сложно что-то комментировать. Смогли выйти вперед, но дали сопернику легко сравнять счет, а потом повести в счете. Старались, выполняли, терпели, но в последний момент потеряли концентрацию. Будем работать дальше", - сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер".