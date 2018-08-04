На матче "Зенит" - "Арсенал" присутствует 47 тысяч зрителей

Матч 2-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Арсеналом" посетили 47 004 человека.Встреча проходит на стадионе "Санкт-Петербург". К 83-й минуте хозяева выигрывают 1:0.