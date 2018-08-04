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На матче "Зенит" - "Арсенал" присутствует 47 тысяч зрителей

Матч 2-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Арсеналом" посетили 47 004 человека.

Встреча проходит на стадионе "Санкт-Петербург". К 83-й минуте хозяева выигрывают 1:0.
Теги: Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 18:16
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8
(2)
№8 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 19:00) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже одна шкура вагонная вписалась ща болото.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: MIG Piter (Сегодня, 18:54) #
  • 0
  •  (2)

не, ну тут можно даже не читать комменты )))
я знаю, у болел какой команды подгорело! joy

все остальные могут просто порадоваться за СПб и нашу посещаемость, как и мы очень рады видеть полные трибуны в Самаре, Краснодаре, Туле и т.д. Даже ФНЛ с полными трибунами смотрится отлично - Ротор, Мордовия, Нижний - не сбавлять!
Хорошего сезона, полных трибун всем)


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№6 Написал: Яamon (Сегодня, 18:39) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Spielhur
Одно дело куплены за деньги и пришли, другое дело на халяву выданные

уже не смешно, дебил
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 18:36) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вылыкие смотрите, кто и на кого ходят!!!!! Зенит лучший и популярный клуб России!!! на какой-то Арсенал 47тыс. пришло!!!

Цитата: Spielhur
другое дело на халяву выданные

Старый прикол.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 18:31) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Одно дело куплены за деньги и пришли, другое дело на халяву выданные. Видимо часть получивших билеты не пришла, при этом надо понимать, что врятли конечно реализовали всеми
способами билетов на полную арену
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:29) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
21130 до стадиона не дошли?

места для сми еще не переоборудованны, несколько ярусов не серцифицированны, 60к хорошо если к матчу со спартаком будет

Цитата: К.А.
дожили...даже хохлы бомжей стeбyт с их посещаемостью...

на арсенал пришло больше, чем вмещает открывашка


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:25) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
дожили...даже хохлы бомжей стeбyт с их посещаемостью...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 18:18) #
  • -4
  •  (6)
online

А как же?
Пресс-служба "Зенита" сообщила, что все билеты на домашний матч второго тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" проданы.

Встреча пройдёт на стадионе "Санкт-Петербург", вместимость которого составляет 68 134 зрителя.

21130 до стадиона не дошли?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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