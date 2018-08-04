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"Зенит" благодаря голу Олега Шатова выиграл у "Арсенала"

В матче 2-го тура Премьер-Лиги "Зенит" на своем поле взял верх над тульским "Арсеналом".

Чемпионат России

2 тур

Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)

"Зенит" – "Арсенал" 1:0

Гол Шатов, 65

"Зенит": Андрей Лунёв, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Шатов, Паредес (Краневиттер, 90+3), Нобоа, Кузяев (Дриусси, 86), Мак (Ригони, 66), Дзюба

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Беляев, Григалава, Кирилл Комбаров, Горбатенко, Чаушич, Берхамов (Костадинов, 60), Ткачёв, Лесовой (Бакаев, 72), Кангва (Ивакин, 80)

Предупреждения: Паредес, 52, Набиуллин, 80, Григалава, 90
Теги: Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 18:27
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№34 Написал: Phil Москва (Сегодня, 19:23) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: приказ № 793
Собственно такие и есть болельщики Зенита.

Это давно всем известно. Вылитые хохлы, только северные. А вообще-то, чего обычных хохлов обижать ? "Болельщики" Бзденита - даже не хохлы, а бандерлоги. Впрочем, это тоже все знают . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№33 Написал: приказ № 793 (Сегодня, 19:11) #
  • -5
  •  (7)
online

Цитата: bomjik
garry topor,
Это ты до сих пор мертвый Оренбург обмываешь небось, дятел! smiley

С тобой нормально общались. На личности не переходили.
А ты от безысходности как моська тявкаешь. Собственно такие и есть болельщики Зенита.
Регистрация: 4.08.2018 [жалоба]
№32 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:10) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А ведь по большому счёту, игра ничем не отличалась от прошлогодней, те же бесполезные навесы, то же отсутствие креатива, да ещё отсутствие ударов по воротам и также мог забить Арсенал в контратаке случайный гол. Помог случай, как часто бывает в футболе, явно ошибся вратарь соперников, а не мастерство Шатова сыграло, а по честному, он снова ничего креативного не показал, впрочем, как и Дзюба, кроме борьбы, но с его то массой...Может почитатели таланта Мака уже начали задаваться вопросом, а что он делает в команде? Одно дело паспортисты, как без них (с тем же бесполезным Смольниковым), но легионер среднего уровня, если можно найти под сотню игроков посильнее. Если Набиуллин ещё прибавит, то будет хороший левый защитник на многие годы, как было с Анюковым.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№31 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 19:05) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
garry topor,
Это ты до сих пор мертвый Оренбург обмываешь небось, дятел! smiley
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№30 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 19:02) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
[quote=bomjik][quote=bomjik]я вот например и в инете нормальную трансляцию нашёл[/quote]
И на каком языке слушал трансляцию??[/quote]
Так Геннадий Сергеевич вроде всегда по-русски комментирует
И не только слушал, но и смотрел![/quote]
Геннадий Сергеевич - маразматик, просто поверь, ссылок и фактов не будет.
Давай, бухай, что мертвый Арсенал обыграл, дурачок!
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
№29 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
С Победой! Решение Семака поставить Набоа в паре с Паредесом позволило контролировать мяч и игру, с завершением беда.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№28 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 18:54) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bomjik
А ты сам-то за кого болеешь, сегоднязарегистрированный!?

А ты правда не понимаешь??? smirk


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№27 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 18:54) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
[quote=bomjik]я вот например и в инете нормальную трансляцию нашёл[/quote]
И на каком языке слушал трансляцию??[/quote]
Так Геннадий Сергеевич вроде всегда по-русски комментирует
И не только слушал, но и смотрел!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№26 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 18:52) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Семак молодец. Набирает очки.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№25 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 18:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: приказ № 793
Цитата: garry topor
Зина ВПЕРЕД - это западло.
Не согласен?

Не стоит зацикливаться на этом. Тем более в общении с болельщиком зенита . Они невменяемые так же как и майдауны.

Цитата: bomjik
я вот например и в инете нормальную трансляцию нашёл

И на каком языке слушал трансляцию??

А ты сам-то за кого болеешь, сегоднязарегистрированный!?
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№24 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 18:51) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
suvirinimas,
Что будет делать Зенит в Лиге Европы?
да то же самое что и Спартак
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№23 Написал: приказ № 793 (Сегодня, 18:51) #
  • -5
  •  (11)
online

Цитата: garry topor
Зина ВПЕРЕД - это западло.
Не согласен?

Не стоит зацикливаться на этом. Тем более в общении с болельщиком зенита . Они невменяемые так же как и майдауны.

Цитата: bomjik
я вот например и в инете нормальную трансляцию нашёл

И на каком языке слушал трансляцию??
Регистрация: 4.08.2018 [жалоба]
№22 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 18:50) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: garry topor
Цитата: zen-it

Желчегонные помогут. Если нет, то ты неизлечим!

Чувак, я не сомневался в победе Зинки, ну или ничьей, но откровенное балабольство на платном канале, что Зина ВПЕРЕД - это западло.
Не согласен?

А ты не смотри платные каналы - я вот например и в инете нормальную трансляцию нашёл
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№21 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:49) #
  • 0
  •  (10)

Выиграли то выиграли, но как не было игры у Зенита так ее и нет. Ни Манчини ни Семак не могут ее поставить. Игра хаотичная с тупыми навесами, никаких обостряющих проходов по краю. А это говорит о том что в Зените нет сильных крайних нападающих, способных на дриблинге пройти по флангу и обострить игру. Что будет делать Зенит в Лиге Европы?
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№20 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 18:47) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it

Желчегонные помогут. Если нет, то ты неизлечим!

Чувак, я не сомневался в победе Зинки, ну или ничьей, но откровенное балабольство на платном канале, что Зина ВПЕРЕД - это западло.
Не согласен?
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
№19 Написал: пушкин спб (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Александров_3
Blessing,
великой ? ... )))

Какой клуб, такая и победа!!!


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№18 Написал: Александр Александров_3 (Сегодня, 18:41) #
  • -2
  •  (8)

Blessing,
великой ? ... )))
Регистрация: 10.07.2018 [жалоба]
№17 Написал: приказ № 793 (Сегодня, 18:40) #
  • -10
  •  (16)
online

Молодец Шатов.

Что-то грязнули помалкивают в адрес Шатова вякать что либо.
Если и есть болельщик проститут, то это обязательно житель Питера.
Регистрация: 4.08.2018 [жалоба]
№16 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:40) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гена кончил?
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№15 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 18:38) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: garry topor
Биля, как же мерзко комментирует Орлов, как же жаль Тулу,
просто в одну калитку орал, cука "Мак не нарушал, не было ничего... А... фол, ну это не специально... Карточка??? ну я бы не дал, на усмотрение судьи..."
Такой же скот как и все питерское говно во главе с Медведевым, Мудтко и Миллером...
И этим, кого вы там выбрали, Пути..на***
Противно всё

Желчегонные помогут. Если нет, то ты неизлечим!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:37) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Всех, в части касающейся, с великой победой!!
Голы даются тяжело, сегодня дурак помог, но после него игра смотрелась ярче. Вывод: надо забивать, и играть как в концовке. Состав пока не определён, Кока и Ероха знаковая сила, кто-то сядет на лавку.
Лучший Нобоа.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№13 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:36) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: tiki
Андрей Лунёв

Кирилл Комбаров

это с чего именно эти двое названы по имени?тут вроде однофамильцев не играло

Автор новости = фанат этих футболистов, он конечно потом трусливо исправит в режиме "инкогнито", но "косяк" останется в памяти.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№12 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:34) #
  • -3
  •  (11)
online

Зенит с победой!
Ожидаемо...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№11 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 18:34) #
  • -12
  •  (28)
online
Болеет за:
«Спартак»
Биля, как же мерзко комментирует Орлов, как же жаль Тулу,
просто в одну калитку орал, cука "Мак не нарушал, не было ничего... А... фол, ну это не специально... Карточка??? ну я бы не дал, на усмотрение судьи..."
Такой же скот как и все питерское говно во главе с Медведевым, Мудтко и Миллером...
И этим, кого вы там выбрали, Пути..на***
Противно всё
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 18:34) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KOZbIPb
тяжелая победа, очень Набиулин понравился

есть такие с которыми трудно ..прошлый сезон 1 очко ...это не потому, что они мастера скорее наоборот ...дураломы грязно играют все ноги отбили ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:34) #
  • -13
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
убедительнаягейпобеда)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:33) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Андрей Лунёв

Кирилл Комбаров

это с чего именно эти двое названы по имени?тут вроде однофамильцев не играло


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:32) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Счёт по игре.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№6 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 18:30) #
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
тяжелая победа, очень Набиулин понравился
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№5 Написал: spiri (Сегодня, 18:29) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
трудовая победа!Молодцы!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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