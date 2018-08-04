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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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19:12
Дмитрий Хомуха: по отзывам, ситуация внутри «Зенита» улучшилась. И это сказывается на результатах
Дмитрий Хомуха: по отзывам, ситуация внутри «Зенита» улучшилась. И это сказывается на результатах
14:47
"ПСЖ" — "Монако": Буффон выйдет в основе, Неймар – в запасе, Головин - вне заявки "Монако" (7)
"ПСЖ" — "Монако": Буффон выйдет в основе, Неймар – в запасе, Головин - вне заявки "Монако" (7)
13:47
Ал. Миранчук: "Локомотиву" пора рвать всех подряд! В матче со "Спартаком" этим и займемся (42)
Ал. Миранчук: "Локомотиву" пора рвать всех подряд! В матче со "Спартаком" этим и займемся (42)
12:49
Шамиль Газизов: УЕФА, даже не спросив нас, перенесла матч ЛЕ на 14 число - на следующий день после игры с "Краснодаром" (3)
Шамиль Газизов: УЕФА, даже не спросив нас, перенесла матч ЛЕ на 14 число - на следующий день после игры с "Краснодаром" (3)
11:28
Агент Тибо Куртуа: мой клиент уже много раз дал понять "Челси", что он хочет уйти. Клубу лучше отпустить его в "Реал" (1)
Агент Тибо Куртуа: мой клиент уже много раз дал понять "Челси", что он хочет уйти. Клубу лучше отпустить его в "Реал" (1)
11:19
"Армавир" передумал сниматься с ФНЛ (5)
"Армавир" передумал сниматься с ФНЛ (5)
"Зенит" благодаря голу Олега Шатова выиграл у "Арсенала"
В матче 2-го тура Премьер-Лиги "Зенит" на своем поле взял верх над тульским "Арсеналом".
Чемпионат России
2 тур
Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)
"Зенит" – "Арсенал" 1:0
Гол Шатов, 65
"Зенит": Андрей Лунёв, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Шатов, Паредес (Краневиттер, 90+3), Нобоа, Кузяев (Дриусси, 86), Мак (Ригони, 66), Дзюба
"Арсенал": Левашов, Хагуш, Беляев, Григалава, Кирилл Комбаров, Горбатенко, Чаушич, Берхамов (Костадинов, 60), Ткачёв, Лесовой (Бакаев, 72), Кангва (Ивакин, 80)
Предупреждения: Паредес, 52, Набиуллин, 80, Григалава, 90
Чемпионат России
2 тур
Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)
"Зенит" – "Арсенал" 1:0
Гол Шатов, 65
"Зенит": Андрей Лунёв, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Шатов, Паредес (Краневиттер, 90+3), Нобоа, Кузяев (Дриусси, 86), Мак (Ригони, 66), Дзюба
"Арсенал": Левашов, Хагуш, Беляев, Григалава, Кирилл Комбаров, Горбатенко, Чаушич, Берхамов (Костадинов, 60), Ткачёв, Лесовой (Бакаев, 72), Кангва (Ивакин, 80)
Предупреждения: Паредес, 52, Набиуллин, 80, Григалава, 90
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