Перед матчем "Локомотив" - "Спартак" прошел сильный ливень (видео)

Сильный ливень прошел накануне матча "Локомотив" - "Спартак". pic.twitter.com/vHj2P8dtHZ — Rusfootball (@_Rusfootball_) August 4, 2018

Перед матчем 2-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" на стадионе "РЖД-Арена" прошел очень сильный дождь.