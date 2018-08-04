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Перед матчем "Локомотив" - "Спартак" прошел сильный ливень (видео)

Перед матчем 2-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" на стадионе "РЖД-Арена" прошел очень сильный дождь.

Теги: Локомотив Спартак
Сегодня, 18:28
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№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:49) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
и шел он 5-10 минут...вот так новость
если б у нас тут лило как на Кавказе - я бы понял...а тут прикиньте, зимой в России снег выпадает - тоже новость жирной сделайте через полгода


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:44) #
  • 0
  •  (2)
online

прикиньте у меня тут тоже ливень был!!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:39) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
видео радуги не забудьте выложить.и новость отдельную.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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