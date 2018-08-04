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"Ахмат" и "Енисей" голов не забили в молодежном первенстве

"Ахмат" и "Енисей" в матче 2-го тура молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью - 0:0.

Молодежное первенство

2 тур

Стадион: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия)

"Ахмат" – "Енисей" 0:0

"Енисей": Филиппов, Шестаков, Захаров, Ганус, Воробьёв, Ужгин, Матвиенко, Сахаров, Раздорских, Фаррахов, Луташев
Теги: Ахмат Енисей
Сегодня, 19:06
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