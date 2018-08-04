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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Хомуха: по отзывам, ситуация внутри «Зенита» улучшилась. И это сказывается на результатах
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Дмитрий Хомуха: по отзывам, ситуация внутри «Зенита» улучшилась. И это сказывается на результатах
Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА, долгое время игравший с нынешним главным тренером санкт-петебружцев в паре, Дмитрий Хомуха прокомментировал старт команды Сергея Семака в чемпионате РПЛ.
- Ваш многолетний партнёр по ЦСКА, Сергей Семак теперь возглавляет «Зенит». Как считаете, получается ли у него?
- Если оценивать с точки зрения результата и набранных очков – конечно же 6 очков за 2 матча это удачный старт. Другое дело в том, что игра команды ещё не до конца выстроена, и есть определённые шероховатости. С командами другого уровня «Зениту» будет гораздо сложнее.
- Насколько критичны эти шероховатости? Это то, что должно быть при естественном процессе, или это недоработки?
- Конечно-же это естественный процесс. Нужно учитывать, что большая группа игроков вернулась из аренд, и внутрикомандная конкуренция возросла. Но чемпионат только начался, и игроки ещё не успели набрать необходимого игрового тонуса, который требуется для более качественных действий в атаке.
- В прошлом году, глядя на «Зенит» возникал вопрос – есть ли в клубе коллектив. Нет ли у вас на сейчас впечатления что на сегодня «Зенит» больше коллектив и команда чем в прошлом году?
- Судя по отзывам, что идут из команды, в том числе и от иностранных футболистов – ситуация внутри коллектива поменялась в лучшую сторону. И это, в том числе, отражается и на результате.
- Как оцениваете Сергея Семака как тренера «Зенита»? Будет ли он ставить команде в первую очередь атакующую игру? Готов ли он к этому?
- Работая в таком клубе по-другому и не получится. Думаю, что в «Зените» всё будет построено для того, чтобы играть от себя – первым номером. Поскольку большая часть команд, как правило против «Зенита» будет играть вторым номером. Поэтому обрабатывание атакующих действий команды будет происходить активно, но оно потребует времени.
- Семак подавляющую часть карьеры провёл в ЦСКА. Получится ли в «Зените» у него стать по настоящему своим?
- Сергей, где бы ни играл – везде оставлял о себе хорошую память и впечатление. Чемпионство с «Рубином» также нельзя сбрасывать со счётов. Семак человек коммуникабельный, неконфликтный. И если всё это будет ещё и подтверждаться результатами – он, несомненно, сможет этого добиться. Болельщики и сейчас его поддерживают. Ведь мы прекрасно знаем, что назначение Семака главным тренером в том числе была и инициативой болельщиков. Они его кандидатуру активно поддерживали.
- Вы смотрите на карьеру Семака как тренера скорее с оптимизмом, или с опасениями?
- Дело в том, что перед командой стоят очень высокие задачи: как в чемпионате, так и в еврокубках. Путь будет однозначно непростым. Но, думаю что, и как футболист, и как тренер он уже не раз сталкивался с ситуациями, когда нужно принимать решения чтобы команда прогрессировала. И удачная работа в «Уфе» - тому подтверждение.
- Глядя на сегодняшнего Дзюбу, как по вашему – на сегодня он действительно хочет играть и быть футболистом, а не просто зарабатывать и быть миллионером?
- Чемпионат Мира раскрыл в нём те качества, что необходимы ему для того, чтобы играть в таком клубе как «Зенит». Это полная самоотдача. Думаю, что Артём понял, что на сегодня именно этот фактор для него и является ключевым. Он не обладает какими-то запредельными качествами по скорости, либо по дриблингу. И именно поэтому полная самоотдача и концентрация – это то, что должно быть у него. И то, что он во время и после чемпионата Мира сделал такие выводы – думаю что это пойдёт на пользу как самому футболисту, так и клубу.
- Возникает вопрос: решение Манчини о переводе Дзюбы в дубль, а потом и передача его в аренду в том состоянии – оно было оправдано?
- С учётом того, что работу тренера оценивают по результату логично сделать вывод о том, что то решение можно считать ошибочным.
- Ваш многолетний партнёр по ЦСКА, Сергей Семак теперь возглавляет «Зенит». Как считаете, получается ли у него?
- Если оценивать с точки зрения результата и набранных очков – конечно же 6 очков за 2 матча это удачный старт. Другое дело в том, что игра команды ещё не до конца выстроена, и есть определённые шероховатости. С командами другого уровня «Зениту» будет гораздо сложнее.
- Насколько критичны эти шероховатости? Это то, что должно быть при естественном процессе, или это недоработки?
- Конечно-же это естественный процесс. Нужно учитывать, что большая группа игроков вернулась из аренд, и внутрикомандная конкуренция возросла. Но чемпионат только начался, и игроки ещё не успели набрать необходимого игрового тонуса, который требуется для более качественных действий в атаке.
- В прошлом году, глядя на «Зенит» возникал вопрос – есть ли в клубе коллектив. Нет ли у вас на сейчас впечатления что на сегодня «Зенит» больше коллектив и команда чем в прошлом году?
- Судя по отзывам, что идут из команды, в том числе и от иностранных футболистов – ситуация внутри коллектива поменялась в лучшую сторону. И это, в том числе, отражается и на результате.
- Как оцениваете Сергея Семака как тренера «Зенита»? Будет ли он ставить команде в первую очередь атакующую игру? Готов ли он к этому?
- Работая в таком клубе по-другому и не получится. Думаю, что в «Зените» всё будет построено для того, чтобы играть от себя – первым номером. Поскольку большая часть команд, как правило против «Зенита» будет играть вторым номером. Поэтому обрабатывание атакующих действий команды будет происходить активно, но оно потребует времени.
- Семак подавляющую часть карьеры провёл в ЦСКА. Получится ли в «Зените» у него стать по настоящему своим?
- Сергей, где бы ни играл – везде оставлял о себе хорошую память и впечатление. Чемпионство с «Рубином» также нельзя сбрасывать со счётов. Семак человек коммуникабельный, неконфликтный. И если всё это будет ещё и подтверждаться результатами – он, несомненно, сможет этого добиться. Болельщики и сейчас его поддерживают. Ведь мы прекрасно знаем, что назначение Семака главным тренером в том числе была и инициативой болельщиков. Они его кандидатуру активно поддерживали.
- Вы смотрите на карьеру Семака как тренера скорее с оптимизмом, или с опасениями?
- Дело в том, что перед командой стоят очень высокие задачи: как в чемпионате, так и в еврокубках. Путь будет однозначно непростым. Но, думаю что, и как футболист, и как тренер он уже не раз сталкивался с ситуациями, когда нужно принимать решения чтобы команда прогрессировала. И удачная работа в «Уфе» - тому подтверждение.
- Глядя на сегодняшнего Дзюбу, как по вашему – на сегодня он действительно хочет играть и быть футболистом, а не просто зарабатывать и быть миллионером?
- Чемпионат Мира раскрыл в нём те качества, что необходимы ему для того, чтобы играть в таком клубе как «Зенит». Это полная самоотдача. Думаю, что Артём понял, что на сегодня именно этот фактор для него и является ключевым. Он не обладает какими-то запредельными качествами по скорости, либо по дриблингу. И именно поэтому полная самоотдача и концентрация – это то, что должно быть у него. И то, что он во время и после чемпионата Мира сделал такие выводы – думаю что это пойдёт на пользу как самому футболисту, так и клубу.
- Возникает вопрос: решение Манчини о переводе Дзюбы в дубль, а потом и передача его в аренду в том состоянии – оно было оправдано?
- С учётом того, что работу тренера оценивают по результату логично сделать вывод о том, что то решение можно считать ошибочным.
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