Михаил Левашов: не расстраиваемся поражению, впереди целый сезон (видео)

Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов подвел итоги игры с "Зенитом" (0:1), передает корреспондент- Гол не очень помню, в такие моменты надо самим забивать, двигаться дальше. Ребятам было тяжело, нас поджимали, у них явно было больше моментов. Но ничего, не расстраиваемся, двигаемся дальше. Впереди целый сезон.- Команда пока строится. У них сейчас большая обойма, есть из кого выбирать. В целом, они будут бороться за чемпионство.- Мы с ним в хороших отношениях. В том году очень здорово общались. Сегодня пообщались тоже.- Нет, все нормально.