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Михаил Левашов: не расстраиваемся поражению, впереди целый сезон (видео)

Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов подвел итоги игры с "Зенитом" (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info.



- Гол не очень помню, в такие моменты надо самим забивать, двигаться дальше. Ребятам было тяжело, нас поджимали, у них явно было больше моментов. Но ничего, не расстраиваемся, двигаемся дальше. Впереди целый сезон.

- "Зенит" стал сильнее, как считаете?

- Команда пока строится. У них сейчас большая обойма, есть из кого выбирать. В целом, они будут бороться за чемпионство.

- Дзюба любит пошутить. Сегодня общался с вами?

- Мы с ним в хороших отношениях. В том году очень здорово общались. Сегодня пообщались тоже.

- Не расслабил вас?

- Нет, все нормально.
Теги: Арсенал Тула Зенит Rвидео
Сегодня, 19:18
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