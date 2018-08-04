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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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19:12
Дмитрий Хомуха: по отзывам, ситуация внутри «Зенита» улучшилась. И это сказывается на результатах
Дмитрий Хомуха: по отзывам, ситуация внутри «Зенита» улучшилась. И это сказывается на результатах
14:47
"ПСЖ" — "Монако": Буффон выйдет в основе, Неймар – в запасе, Головин - вне заявки "Монако" (7)
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Ал. Миранчук: "Локомотиву" пора рвать всех подряд! В матче со "Спартаком" этим и займемся (42)
Ал. Миранчук: "Локомотиву" пора рвать всех подряд! В матче со "Спартаком" этим и займемся (42)
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Агент Тибо Куртуа: мой клиент уже много раз дал понять "Челси", что он хочет уйти. Клубу лучше отпустить его в "Реал" (1)
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"Армавир" передумал сниматься с ФНЛ (5)
"Армавир" передумал сниматься с ФНЛ (5)
Михаил Левашов: не расстраиваемся поражению, впереди целый сезон (видео)
Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов подвел итоги игры с "Зенитом" (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Гол не очень помню, в такие моменты надо самим забивать, двигаться дальше. Ребятам было тяжело, нас поджимали, у них явно было больше моментов. Но ничего, не расстраиваемся, двигаемся дальше. Впереди целый сезон.
- "Зенит" стал сильнее, как считаете?
- Команда пока строится. У них сейчас большая обойма, есть из кого выбирать. В целом, они будут бороться за чемпионство.
- Дзюба любит пошутить. Сегодня общался с вами?
- Мы с ним в хороших отношениях. В том году очень здорово общались. Сегодня пообщались тоже.
- Не расслабил вас?
- Нет, все нормально.
- Гол не очень помню, в такие моменты надо самим забивать, двигаться дальше. Ребятам было тяжело, нас поджимали, у них явно было больше моментов. Но ничего, не расстраиваемся, двигаемся дальше. Впереди целый сезон.
- "Зенит" стал сильнее, как считаете?
- Команда пока строится. У них сейчас большая обойма, есть из кого выбирать. В целом, они будут бороться за чемпионство.
- Дзюба любит пошутить. Сегодня общался с вами?
- Мы с ним в хороших отношениях. В том году очень здорово общались. Сегодня пообщались тоже.
- Не расслабил вас?
- Нет, все нормально.
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