Сергей Семак: Жиркова в обозримом будущем вряд ли увидим

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после матча 2-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (1:0) отметил, что вышедшие на замену аргентинские футболисты скоро будут получать больше игрового времени.– Мы предполагали, что "Арсенал" будет больше атаковать и что у нас будет больше пространства. Получилось, что игра была похожа на ту, что была с "Енисеем". У меня нет претензий к тем, кто сыграл в этих матчах. Эрнани провел много матчей в межсезонье, Кузяеву надо набирать кондиции после чемпионата мира.– Далер может играть не только на этой позиции, и это хорошо для нас. Он в обоих матчах сыграл хорошо.– Я не согласен. Есть футболисты, которые лучше проявляют себя в единоборствах, а у него главные – другие качества. У Ригони хороший удар, качественная работа с мячом. Сейчас он в такой форме, потому что мало играет. Позже Ригони, Дриусси и Краневиттер будут использоваться чаще. Им непросто, но я уважаю их отношение к делу. Не так просто психологически выходить на замену. Они молодцы, мне все очень нравится.– По Жиркову достаточно сложный вопрос, в обозримом будущем вряд ли мы его увидим. Ерохин начинает работу в общей группе, и я надеюсь, что в следующей игре мы его увидим на поле.