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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Семак: Жиркова в обозримом будущем вряд ли увидим
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после матча 2-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (1:0) отметил, что вышедшие на замену аргентинские футболисты скоро будут получать больше игрового времени.
– Почему вы провели лишь одну замену по сравнению с матчем в Тюмени?
– Мы предполагали, что "Арсенал" будет больше атаковать и что у нас будет больше пространства. Получилось, что игра была похожа на ту, что была с "Енисеем". У меня нет претензий к тем, кто сыграл в этих матчах. Эрнани провел много матчей в межсезонье, Кузяеву надо набирать кондиции после чемпионата мира.
– Кузяев был активен. Как вы оцените его игру?
– Далер может играть не только на этой позиции, и это хорошо для нас. Он в обоих матчах сыграл хорошо.
– Показалось, что Ригони проиграл много единоборств и не обострял атаку.
– Я не согласен. Есть футболисты, которые лучше проявляют себя в единоборствах, а у него главные – другие качества. У Ригони хороший удар, качественная работа с мячом. Сейчас он в такой форме, потому что мало играет. Позже Ригони, Дриусси и Краневиттер будут использоваться чаще. Им непросто, но я уважаю их отношение к делу. Не так просто психологически выходить на замену. Они молодцы, мне все очень нравится.
– В каком состоянии Ерохин и Жирков?
– По Жиркову достаточно сложный вопрос, в обозримом будущем вряд ли мы его увидим. Ерохин начинает работу в общей группе, и я надеюсь, что в следующей игре мы его увидим на поле.
"Спорт-Экспресс"
– Почему вы провели лишь одну замену по сравнению с матчем в Тюмени?
– Мы предполагали, что "Арсенал" будет больше атаковать и что у нас будет больше пространства. Получилось, что игра была похожа на ту, что была с "Енисеем". У меня нет претензий к тем, кто сыграл в этих матчах. Эрнани провел много матчей в межсезонье, Кузяеву надо набирать кондиции после чемпионата мира.
– Кузяев был активен. Как вы оцените его игру?
– Далер может играть не только на этой позиции, и это хорошо для нас. Он в обоих матчах сыграл хорошо.
– Показалось, что Ригони проиграл много единоборств и не обострял атаку.
– Я не согласен. Есть футболисты, которые лучше проявляют себя в единоборствах, а у него главные – другие качества. У Ригони хороший удар, качественная работа с мячом. Сейчас он в такой форме, потому что мало играет. Позже Ригони, Дриусси и Краневиттер будут использоваться чаще. Им непросто, но я уважаю их отношение к делу. Не так просто психологически выходить на замену. Они молодцы, мне все очень нравится.
– В каком состоянии Ерохин и Жирков?
– По Жиркову достаточно сложный вопрос, в обозримом будущем вряд ли мы его увидим. Ерохин начинает работу в общей группе, и я надеюсь, что в следующей игре мы его увидим на поле.
"Спорт-Экспресс"
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