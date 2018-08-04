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Абель Эрнандес: еще в 2010 году хотел однажды стать игроком ЦСКА

Новичок ЦСКА нападающий Абель Эрнандес рассказал о своем переходе в стан армейцев.

"Для меня огромная честь прийти в такой клуб, как ЦСКА. Горжусь, что такой клуб обратил на меня внимание. В ходе тренировки с командой понял, что у нас отличный подбор игроков. Уверен, что мы проведем хороший чемпионат.

В команде есть молодые ребята, которые только начинают путь, но уже видно, что это настоящие мастера. В коллективе меня прекрасно приняли. Можно сказать, дружеские отношения уже зародились, а это очень важно с точки зрения микроклимата.

О классе команды, о ее величии говорит тот факт, что ЦСКА шесть лет подряд выступает в групповом этапе Лиги чемпионов. Значит, это команда топ-класса, обладающая всем необходимым, чтобы представлять страну на международной арене.

Еще в 2010 году, будучи игроком "Палермо", прочувствовал на себе силу армейцев. Уже тогда мне захотелось стать в один день игроком ЦСКА", – сказал Эрнандес.

ПФК ЦСКА
Теги: Эрнандес ЦСКА
Сегодня, 20:16
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12
(4)
№12 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прогиб засчитан. можешь расслабиться...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№11 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:22) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Цитата: Frankenstein
Цитата: anonymous
Цитата: Frankenstein
вот осёл sweat_smile

ну да, ты здесь, и что?

Ты тоже осёл,раз не можешь понять о чем речь,иди кал клюй ослег

так ты же представился, нет разве?

Ещё раз для тебя ослег-иди кал дроби
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:21) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Мастера заголовков!)


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№9 Написал: anonymous (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Frankenstein
Цитата: anonymous
Цитата: Frankenstein
вот осёл sweat_smile

ну да, ты здесь, и что?

Ты тоже осёл,раз не можешь понять о чем речь,иди кал клюй ослег

так ты же представился, нет разве?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:19) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Цитата: Frankenstein
вот осёл sweat_smile

ну да, ты здесь, и что?

Ты тоже осёл,раз не можешь понять о чем речь,иди кал клюй ослег
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 21:01) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Frankenstein
вот осёл sweat_smile

ну да, ты здесь, и что?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:56) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
вот осёл sweat_smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 20:43) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
мечты сбываются.....
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 20:41) #
  • +1
  •  (5)

дежурные слова , которые все спартачи говорят при этом целуя ромбик
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 20:29) #
  • +3
  •  (9)
online

Абель, наконец ты дома)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:29) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: приказ № 793
с детства за цска laughing

глупая шутка.лучше прочел бы новость на чемпе.там она выложена правильно, а не так, как тут
там понятно расписано что ЦСКА тогда раскатал Палермо по всем статьям. И он тогда вспечатлился уровню клуба.
хотя я то понимаю что у тебя очередной фейковый профиль, созданный сегодня


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:18) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
да уж, помню как тогда палермо 3-1 и 3-0 раскатали..еще с Микколи и Пасторе в составе...но вот Эрнандеса, честно скажу, не вспомню в тех играх


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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