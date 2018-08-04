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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Абель Эрнандес: еще в 2010 году хотел однажды стать игроком ЦСКА
Новичок ЦСКА нападающий Абель Эрнандес рассказал о своем переходе в стан армейцев.
"Для меня огромная честь прийти в такой клуб, как ЦСКА. Горжусь, что такой клуб обратил на меня внимание. В ходе тренировки с командой понял, что у нас отличный подбор игроков. Уверен, что мы проведем хороший чемпионат.
В команде есть молодые ребята, которые только начинают путь, но уже видно, что это настоящие мастера. В коллективе меня прекрасно приняли. Можно сказать, дружеские отношения уже зародились, а это очень важно с точки зрения микроклимата.
О классе команды, о ее величии говорит тот факт, что ЦСКА шесть лет подряд выступает в групповом этапе Лиги чемпионов. Значит, это команда топ-класса, обладающая всем необходимым, чтобы представлять страну на международной арене.
Еще в 2010 году, будучи игроком "Палермо", прочувствовал на себе силу армейцев. Уже тогда мне захотелось стать в один день игроком ЦСКА", – сказал Эрнандес.
ПФК ЦСКА
"Для меня огромная честь прийти в такой клуб, как ЦСКА. Горжусь, что такой клуб обратил на меня внимание. В ходе тренировки с командой понял, что у нас отличный подбор игроков. Уверен, что мы проведем хороший чемпионат.
В команде есть молодые ребята, которые только начинают путь, но уже видно, что это настоящие мастера. В коллективе меня прекрасно приняли. Можно сказать, дружеские отношения уже зародились, а это очень важно с точки зрения микроклимата.
О классе команды, о ее величии говорит тот факт, что ЦСКА шесть лет подряд выступает в групповом этапе Лиги чемпионов. Значит, это команда топ-класса, обладающая всем необходимым, чтобы представлять страну на международной арене.
Еще в 2010 году, будучи игроком "Палермо", прочувствовал на себе силу армейцев. Уже тогда мне захотелось стать в один день игроком ЦСКА", – сказал Эрнандес.
ПФК ЦСКА
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