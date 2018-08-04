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Александр Максименко: с защитниками общаюсь на футбольном языке (видео)

Вратарь "Спартака" Александр Максименко поделился эмоциями после ничьей в матче против "Локомотива" (0:0).



- Конечно, рад сыграть на ноль, но тут заслуга всей команды. Я рад.

- Так плох был "Локо"?

- Думаю, это мы хорошо играли.

- Сегодня играли два чемпиона последних лет, но игра получилась так себе.

- С поля игра не так смотрелась. Возможно, для болельщиков больше мало моментов, но таков футбол. Для меня хорошая игра получилась.

- Что чувствовали, когда Крыховяк бил на последних минутах?

- Волнения не было, только концентрация.

- Вообще волнения нет?

- Перед игрой, конечно, волнуюсь, но во время уже нет.

- Второй матч подряд играешь в старте. С тренерами говорил об этом? Может быть сказали тебе, что рассчитывают на тебя?

- Каждый игрок может выйти и сыграть.

- Каково тебе комфортно в этом статусе?

- Хорошо.

- На каком языке общаешься с защитниками?

- На футбольном.

Rusfootball.info
Теги: Спартак Локомотив Rвидео
Сегодня, 21:49
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№1 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 21:59) #
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"последних лет" и "двух последних лет" большая разница так то
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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