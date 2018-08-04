Александр Максименко: с защитниками общаюсь на футбольном языке (видео)

Вратарь "Спартака" Александр Максименко поделился эмоциями после ничьей в матче против "Локомотива" (0:0).- Конечно, рад сыграть на ноль, но тут заслуга всей команды. Я рад.- Думаю, это мы хорошо играли.- С поля игра не так смотрелась. Возможно, для болельщиков больше мало моментов, но таков футбол. Для меня хорошая игра получилась.- Волнения не было, только концентрация.- Перед игрой, конечно, волнуюсь, но во время уже нет.- Каждый игрок может выйти и сыграть.- Хорошо.- На футбольном.