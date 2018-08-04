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Мацей Рыбус: все ожидают от нас в каждой игре результатов из-за того, что мы чемпионы

Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус подвел итоги матча 2-го тура РПЛ со "Спартаком".

- Мало моментов создаем. Не знаю, почему. В прошлом сезоне мы много забивали. Надеюсь, что в следующей игре вернется тот "Локомотив", который был в прошлом сезоне.

- Что об этом говорит Юрий Семин?

- Мы работаем над этим. Он недоволен тем, что мы не забиваем голов. Нам не хватает в атаке.

- На тренировках все получается?

- На тренировках нет соперников, как в игре. Нет агрессии. На тренировках получается.

- Как Крыховяк обжился в команде?

- Он 2-3 дня тренировался в общей группе. Отдыхал после чемпионата мира. Я ему помогаю адаптироваться.

- Как вам новая форма "Локо"? Показалось, что играет "Спартак" против "Спартака".

- Форма как форма.

- Хеведес заходил в раздевалку?

- Нет, я его не видел.

- В статусе чемпиона сложнее играть или легче?

- Все ожидают от нас в каждой игре результатов из-за того, что мы чемпионы. И соперники тоже настраиваются так, потому что все хотят обыграть чемпионов. Мы должны прибавлять.

Rusfootball.info
Теги: Рыбус Локомотив Спартак
Сегодня, 22:03
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:07) #
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сколько раз валялся типа Неймар?!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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