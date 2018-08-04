Мацей Рыбус: все ожидают от нас в каждой игре результатов из-за того, что мы чемпионы

Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус подвел итоги матча 2-го тура РПЛ со "Спартаком".- Мало моментов создаем. Не знаю, почему. В прошлом сезоне мы много забивали. Надеюсь, что в следующей игре вернется тот "Локомотив", который был в прошлом сезоне.- Мы работаем над этим. Он недоволен тем, что мы не забиваем голов. Нам не хватает в атаке.- На тренировках нет соперников, как в игре. Нет агрессии. На тренировках получается.- Он 2-3 дня тренировался в общей группе. Отдыхал после чемпионата мира. Я ему помогаю адаптироваться.- Форма как форма.- Нет, я его не видел.- Все ожидают от нас в каждой игре результатов из-за того, что мы чемпионы. И соперники тоже настраиваются так, потому что все хотят обыграть чемпионов. Мы должны прибавлять.