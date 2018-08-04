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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Мацей Рыбус: все ожидают от нас в каждой игре результатов из-за того, что мы чемпионы
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус подвел итоги матча 2-го тура РПЛ со "Спартаком".
- Мало моментов создаем. Не знаю, почему. В прошлом сезоне мы много забивали. Надеюсь, что в следующей игре вернется тот "Локомотив", который был в прошлом сезоне.
- Что об этом говорит Юрий Семин?
- Мы работаем над этим. Он недоволен тем, что мы не забиваем голов. Нам не хватает в атаке.
- На тренировках все получается?
- На тренировках нет соперников, как в игре. Нет агрессии. На тренировках получается.
- Как Крыховяк обжился в команде?
- Он 2-3 дня тренировался в общей группе. Отдыхал после чемпионата мира. Я ему помогаю адаптироваться.
- Как вам новая форма "Локо"? Показалось, что играет "Спартак" против "Спартака".
- Форма как форма.
- Хеведес заходил в раздевалку?
- Нет, я его не видел.
- В статусе чемпиона сложнее играть или легче?
- Все ожидают от нас в каждой игре результатов из-за того, что мы чемпионы. И соперники тоже настраиваются так, потому что все хотят обыграть чемпионов. Мы должны прибавлять.
Rusfootball.info
- Мало моментов создаем. Не знаю, почему. В прошлом сезоне мы много забивали. Надеюсь, что в следующей игре вернется тот "Локомотив", который был в прошлом сезоне.
- Что об этом говорит Юрий Семин?
- Мы работаем над этим. Он недоволен тем, что мы не забиваем голов. Нам не хватает в атаке.
- На тренировках все получается?
- На тренировках нет соперников, как в игре. Нет агрессии. На тренировках получается.
- Как Крыховяк обжился в команде?
- Он 2-3 дня тренировался в общей группе. Отдыхал после чемпионата мира. Я ему помогаю адаптироваться.
- Как вам новая форма "Локо"? Показалось, что играет "Спартак" против "Спартака".
- Форма как форма.
- Хеведес заходил в раздевалку?
- Нет, я его не видел.
- В статусе чемпиона сложнее играть или легче?
- Все ожидают от нас в каждой игре результатов из-за того, что мы чемпионы. И соперники тоже настраиваются так, потому что все хотят обыграть чемпионов. Мы должны прибавлять.
Rusfootball.info
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