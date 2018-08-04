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Алексей Егоров: судьи были не худшими в этой игре

Руководитель департамента судейства и инспектирования Алексей Егоров оценил судейство матча 2-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (0:0).

"Игра была отличная. Каким было судейство? Арбитры сегодня были не худшими в этой игре. А что касается оценки, ничего сказать не могу. Завтра будет рапорт матча", - цитирует Егорова "Спорт-Экспресс".
Теги: Егоров Спартак Локомотив
Вчера, 22:30
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№3 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Вчера, 23:49) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
А момент с ударом в Зе от Денисова,разве не в штрафной был?Это же пенальти.

Мне показалось что прямо перед линией штрафной, удивил только Денисов, который стал очень рьяно спорить, когда очевидно ударил Зе Луиша ногой.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Вчера, 23:19) #
  • -1
  •  (1)

К сожалению судьи по прежнему судят по правилам, известным только им
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 22:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А момент с ударом в Зе от Денисова,разве не в штрафной был?Это же пенальти.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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