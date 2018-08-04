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Чемпион не может забить, «Спартак» не впечатляет перед игрой с ПАОКом

Чемпион не может забить, «Спартак» не впечатляет перед игрой с ПАОКомНачало нового футбольного сезона в России пока не балует болельщиков яркой игрой. Футболистов сложно обвинить в отсутствии старания, но видно, что пока даже у ведущих российских клубов мало что получается в созидательном плане. Столичное дерби лишь подтвердило данный тезис. Rusfootball.info – о горячем матче «Локо» и ЦСКА, в котором было всё, кроме голов.

После гостевой ничьей с «Уфой» голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме призвал болельщиков не спешить с выводами, дескать впереди ещё весь турнир, поэтому ничья на старте не должна вызывать беспокойства. Наверное, после игры со «Спартаком» Гильерме придётся вновь обратиться к болельщикам. Нет, нельзя сказать, что «Локомотив» не в порядке, но и три «сухих» матча действующего чемпиона страны без голов тоже сложно считать нормой.

Послемундиалевский синдром

Наверное, спрогнозировать столь невпечатляющий старт сезона было можно. Вся страна, включая игроков российских клубов, находится в своеобразном «похмелье» после чемпионата мира. Особенно тяжело переключиться на клубные дела тем, кто задержался на Мундиале подольше. Впервые в своей истории российские футболисты так поздно ушли в отпуск, да ещё и после удивительно успешного турнира. Времени на восстановление у них фактически не было. От этой ситуации пострадали практически все клубы РПЛ. Как готовиться к сезону, если в товарищеских играх приходится ставить совсем не тот состав, который будешь использовать по ходу турнира?

У «Локомотива» в дерби в стартовом составе оказалось пять участников чемпионата мира, у «Спартака» - один. И «красно-белые» на протяжении большей части матча доминировали: рисунок игры Массимо Карреры был более-менее понятен, второй вопрос – можно ли быть довольным таким футболом? «Локомотив», напротив, уже в трёх матчах совсем не впечатляет. Фирменные контратаки «железнодорожникам» не удаются, игра невпопад сводит на нет все усилия. В то же время определённые проблески яркого футбола у чемпиона уже появляются. Как вам классная атака «Локо» во втором тайме с выводом Фернандеша на ударную позицию после нескольких передач в одно касание?

Отсутствие взаимопонимания на поле – серьёзная проблема «Локомотива». Нет сомнений, что скоро «железнодорожники» вновь начнут играть в привычном для себя стиле. Но сейчас всё зависит от того, как быстро лидеры «Локо» позабудут о чемпионате мира и вспомнят о своих клубных обязанностях. Никакого кризиса у чемпиона нет, но вряд ли Юрий Сёмин готов к тому, чтобы на старте оказаться в числе догоняющих. Успокаивать наставника москвичей может лишь тот факт, что пока в новом сезоне буксуют все.

Предсказуемо и прагматично

«Локомотив», несмотря на статус хозяина, не спешил вести игру в матче со «Спартаком». «Железнодорожники» предсказуемо отдали сопернику инициативу, сосредоточившись на разрушении и контратаках. Юрий Сёмин остаётся верен себе: главное – не пропустить, а шанс в атаке всё равно будет. Примечательно, что «Локо» своей трансферной кампанией прямо указывает на приоритеты: переходы Бенедикта Хёведеса и Гжегожа Крыховяка – явный «месседж» нацеленности на усиление обороны. Да, где-то на горизонте ещё есть нападающий, которого анонсировал президент «Локомотива» Илья Геркус, но пока всё ограничивается укреплением оборонительных порядков.

В первом тайме дерби «Локо» практически не лез вперёд, предпочитая разрушать атаки соперника у собственной штрафной. Будь спартаковцы чуть поизобретательнее впереди, вряд ли бы хозяева выстояли. К тому же, феноменальную форму на старте турнира набрал Гильерме: вот уж кто пока приносит очки «Локомотиву»!


Глушаков превратился в танкиста


Подопечные Юрия Сёмина пытаются играть в привычный футбол, но он у команды пока не идёт. В дерби был заметен крен на левый фланг, через который «Локомотив» строил 48% атак. Для сравнения, правый фланг был задействован лишь в 29% случаев. Эти цифры тоже объяснимы: слева у «Локомотива» - Рыбусь и Фернандеш, справа – Игнатьев и Фарфан, который чаще оказывается на позиции центрфорварда.

Вообще, игра «Локомотива», в которой и в прошлом сезоне не было забивного нападающего, во многом строится на стандартах и контратакующих действиях, в которых каждый должен выполнять свою роль. Пока москвичи не наладят взаимопонимание, будет тяжело. Наверное, лучшим вариантом в такой ситуации является покупка качественного форварда. Швед Исаак Телин или кто-то другой? Ждём, о каком огненном варианте говорил Геркус.

Роль нападающего

«Спартак» в этом матче нанёс 17 ударов, 6 из которых пришлись в створ. Наиболее опасные удары наносили именно форварды «красно-белых» - Зе Луиш и Луис Адриано. Наличие качественного форварда впереди открывает пространство для крайних нападающих и полузащитников, атакующих из глубины. Именно так строил свою игру «Спартак». У «Локомотива» же хорошего центрального нападающего не оказалось. Чемпион может сколько угодно рассчитывать на Мануэля Фернандеша, Миранчуков и Фарфана, но атака «Локо» была бы куда интереснее с классным форвардом. По всей видимости, Эдер с этой ролью так и не справляется. Иначе объяснить появление португальского нападающего лишь на четыре минуты нельзя.


Зе Луиш демонстрирует разноплановость


Обеим командам не хватало эффективности и задумки впереди. Но «Спартак», повторимся, действовал более цельно. В данном случае форвард если не решает, то, по крайней мере, очень помогает.

Жжёшь, Гжегож!

«Локомотив» - чемпион по трансферной активности во время межсезонья. Подписание контрактов с Хёведесом и Крыховяком – настоящее событие, которое вполне можно поставить в один ряд с покупкой Халка и Витселя «Зенитом». Пусть питерцы и потратили на свои трансферы куда больше денег, но разве чемпион мира и хавбек «ПСЖ» не достойны того, чтобы о них говорили?

Оба в этот вечер присутствовали в Черкизово. Хёведес приглашал болельщиков на стадион в клубном «инстаграме», а сам наблюдал за матчем с трибун. Крыховяк дебютировал, составит пару Игорю Денисову в опорной.

Пока в полной мере оценить пользу от присоединения Крыховяка к команде сложно. Свой первый матч в футболке «железнодорожников» он провёл средне, но вполне мог стать главным героем. Уже в компенсированное время Крыховяк не реализовал лучший момент команды за все 90 минут! Поляк бил головой наверняка после углового с нескольких метров, но свой удар смазал, простив не удержавшего его Романа Зобнина и «Спартак».

Наверняка, Крыховяк ещё принесёт большую пользу команде (альтернатива – Дмитрий Тарасов). Но любому новичку требуется время для адаптации. Ждать чудес от новобранца пока не стоит. Новичок «Спартака» Самюэль Жиго после дебютного гола в ворота «Оренбурга» был не так заметен на этот раз.

«Спартак» готов к Лиге чемпионов?

Уже через несколько дней «Спартаку» предстоит стартовать в Лиге чемпионов. Пока москвичи не убеждают в том, что они готовы к борьбе за путёвку в групповой этап. Похоже, что ПАОК в полном порядке. Команда Ивана Саввиди уничтожила «Базель», тот самый, который обыгрывал ЦСКА и «Манчестер Юнайтед». Греки явно рвутся в Лигу чемпионов.

А что же «Спартак»? Можно порадоваться за изрядно схуднувшего Фернандо, всё такого же прыгучего Зе Луиша и готового сражаться Глушакова. Но, как говорится, слов из песни не выкинешь. Пока «Спартак» забил всего один мяч в двух турах, и то сделал это после явной ошибки и подарка голкипера «Оренбурга». В дерби атаки москвичей были довольно предсказуемыми: задействование мощи Зе Луиша – верный ход в условиях начала сезона и несыгранности впереди. Но далеко не факт, что этого хватит, чтобы переиграть ПАОК, не говоря уже о более опытных и опасных «Бенфике» или «Фенербахче», с которыми в теории может сыграть «Спартак».

P.S. Вряд ли кто-то пожалел о полутора часах, проведённых за просмотром дерби. В целом, игра получилась яркой и интересной. Просто не стоит пока ждать чудес. Пусть из обихода уже и вышло словосочетание «весенний футбол», но его сущность никто не отменял. Дальше будет веселее.

Чемпионат России

2 тур

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия)

"Локомотив" – "Спартак" 0:0

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус - И. Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, (Баринов, 68), - Фарфан, (Эдер, 90).

"Спартак": Максименко - Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров - Зобнин, Фернандо, Глушаков, (Попов, 75), Ташаев, (Самедов, 87), Промес - Зе Луиш, (Адриано, 70).

Предупреждения: Ташаев, 28, Промес, 56, Денисов, 60, Фернандо, 80, Боккетти, 82, Ещенко, 90+1

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Спартак Локомотив
Вчера, 23:10
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№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Вчера, 23:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Нормально всё будет, ПАОК вполне проходимый для Спартака соперник. Пройдут, если Каррера или Зе Луиш не добьёт Глушакова.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: Toddn13 (Вчера, 23:30) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Brainman,
Идиот -Литературное слово. Если кто то его воспринимает как обидное что ж... Видать от скудоумия .
Регистрация: 1.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Brainman (Вчера, 23:28) #
  • -1
  •  (1)

Toddn13,
зачем сразу оскорбления, уважаемый?
Регистрация: 12.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: Toddn13 (Вчера, 23:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Автор или идиот или не разбирается в футболе. А может просто не смотрел матч
Регистрация: 1.05.2018 [жалоба]
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