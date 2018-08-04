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Гильерме: мне понравилась игра Крыховяка в матче со "Спартаком"

Вратарь "Локомотива" Гильерме оценил игру новичка железнодорожников полузащитника Гжегожа Крыховяка в матче 2-го тура РПЛ против "Спартака" (0:0).

"Спартак" - хорошая команда. Много качественных футболистов, против которых всегда сложно. Пересмотрю этот матч еще раз. Крыховяк? Мне понравилась его игра. Жесткий, быстрый, опытный футболист, который поможет команде", - цитирует голкипера официальный сайт клуба.
Теги: Гильерме Крыховяк Спартак Локомотив
Вчера, 23:21
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