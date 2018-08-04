Борис Игнатьев: в первом тайме у "Локомотива" не было присущей ему уверенности, во втором он обрел себя

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой прокомментировал ничью 0:0 в центральной игре второго тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак".- Наверное, 0:0 - счет, который в принципе отражает то, что происходило на поле, - отметил Игнатьев. - Но в первом тайме был достаточно активен в атаке "Спартак": у них было несколько моментов, которые они могли воплотить в реальность. Что касается "Локо", то у красно-зеленых не было в первой половине игры уверенности, обычно присущей "Локомотиву". Команда была зажата. Пока игроки "Локо" еще не приобрели необходимого состояния игры. Однако при этом команда хорошо оборонялась. Удачно вписался новобранец Крыховяк. Показал вполне добротный футбол. Во втором же тайме "Локомотив" обрел себя и отвечал атаками на атаки спартаковцев. В принципе же во второй половине было много игры в середине поля. Следует отметить, что игрокам обеих команд не хватало проявления индивидуальных качеств. Но надо ждать, пока все наберут форму. Сезон ведь только начинается. Так что надо набраться терпения.- Согласен. Главное на этом этапе - выстроить оборону, а это фундамент. Это сейчас основной момент, а потом остальное придет. У красно-зеленых сейчас кадровый недостаток в атаке. На то есть объективные причины: те игроки, которые делали погоду в атаке в прошлом сезоне, были задействованы на чемпионате мира в своих сборных и еще не успели набрать нужные кондиции.- В игре нередко подобные столкновения происходят. Хорошо, что у "Спартака" нашелся такой шлем, "форма Петера Чеха". Но во втором Денис был без него - наверное, так удобнее играть.- По составу спартаковцы, конечно, сильнее своего соперника. Думаю, они должны его проходить. Так что будем на это надеяться.