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Денис Глушаков: я игрок "Локомотива", чего мне обращаться… Ой, я игрок "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков оговорился о своей клубной принадлежности, комментируя оскорбления болельщиков "Локомотива" в свой адрес во время дерби (0:0).

"На болельщиков "Локомотива" не обращаю внимания. Это не первый год уже, они все время так себя ведут. У каждого есть свое мнение, пожалуйста.

А что я должен делать? Я их оскорбляю или что-то говорю? Я всегда нормально отношусь, посмотрите все интервью, у меня нет никаких обид на них.

К кому обращаться? Я игрок "Локомотива", чего мне обращаться… Ой, я игрок "Спартака", зачем мне обращаться к болельщикам "Локомотива"?", - цитирует Глушакова Sport24.
Теги: Глушаков Спартак Локомотив
Сегодня, 00:14
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(2)
№2 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 00:20) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Да, бывший кэп, всё-таки чует кошка, чьё мясо съела... Без обид, спартачи, но Денис прекрасно понимает, почему его не любят.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:17) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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