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СМИ: Роман Еременко перешел в "Спартак"

Бывший полузащитник ЦСКА и "Рубина" Роман Еременко подписал контракт со "Спартаком", сообщает MTV Sport.

Официально об этом объявят в начале следующей недели.

Напомним, в настоящее время Еременко отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. Отстранение хавбека от футбола закончится 6 октября, но уже в августе он может тренироваться с любым клубом.
Теги: Спартак Еременко
Сегодня, 08:24
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№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 08:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
это очередной прикол новостников???у этого хмыря,даже если вычеркнуть его ишаковское прошлое,рыльце в пушку(буквально).нах он нужен то?Федун совсем сдвинулся на экономии
-пох кого,лишь бы свободный агент?утяра!


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 08:30) #
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online

И зачем Спартаку наркоман?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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