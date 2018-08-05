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Руководство "Локомотива" - о пустых местах на дерби со "Спартаком": в кассах билетов нет

Председатель правления "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что полный стадион на матче 2-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) не собрался из-за сезона отпусков.

"Это не "Локомотив" не собрал полные трибуны. Время такое – август. Все в отпусках, а, во-вторых, в кассах билетов нет. Если бы подобные матчи проходили в сентябре-октябре... Люди покупают билеты, но по тем или иным причинам не приходят", - цитирует Мещерякова "Спорт-Экспресс".

Напомним, этот матч посетили 22 037 зрителей. Вместимость "РЖД Арены" составляет 28 тысяч человек
Теги: Локомотив
Сегодня, 08:39
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(1)
№5 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 10:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: igorspartak
факту полупустые трибуны


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Жертва жабы, 47 тысяч это полупустые?? Когда Спартак столько наберет- свистни..Ты ,Игорек,имеешь дурацкую привычку перекладывать с больной головы на здоровую.Кто тут тебя про Зенит спросил, ну или в статье где слово Зенит встретилось??? Словесный инурез ???


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 10:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
вонючие тоже вчера рапортовали об аншлаге.а по факту полупустые трибуны


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№3 Написал: Бонн (Сегодня, 10:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Зоны безопасностит были как всегда, но явно не 10-15 тыщщ


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Как они мечтали о вые-Бонне. Но теперь ослята живут в Е-боне, и-пони
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:16) #
  • 0
  •  (2)

К.А.,
Вообще то 47.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 08:40) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
у кого-то тоже-нет.но продали все,а по факту тыщщ 40 из 70 пришло.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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