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Евгений Фролов: не очень приятно было проиграть "Спартаку"

Голкипер "Оренбурга" Евгений Фролов заявил, что ему обидно за результат матча 1-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1).

– Не очень приятно было проиграть "Спартаку", но в целом я, конечно, рад, что сезон наконец-то начался. На стадионе были аншлаг и крутая атмосфера - в этом плане матч удался. За результат обидно - тем более, игра была фактически равной. Неприятно проигрывать из-за одной ошибки. По сути, "Спартак" создавал не так много моментов, и ничейный результат был бы просто отличным для "Оренбурга".

– У "Спартака" совершенно иной уровень подбора игроков. Почему им было так сложно справиться с вами?

– Безусловно, им сложно играть против таких команд, как мы. Понятно, что "Оренбург" старается играть надёжно, от обороны, и "Спартаку" взламывать ее было очень непросто. Плюс дает о себе знать то, что это лишь старт сезона. Думаю, в дальнейшем и мы, и они еще разыграемся.

"Известия"
Теги: Оренбург Спартак
Сегодня, 09:16
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№3 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 10:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
он зомбирован что ли. какая равная игра?


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бонн
Ты ставил автобус. но тебя трахнули. Ты демонстрировал антифутбол. и мешал играть - но тебя выепли. Дальше плачь - возьмут в зе гниды

Вратари которые сами себе забивают по вашей части.Возьмите к себе вместо клоуна Реброва.Достойная смена.Два крайне слабых голкипера,но хорошо отражающие уроввень Сраптака.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Бонн (Сегодня, 10:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ты ставил автобус. но тебя трахнули. Ты демонстрировал антифутбол. и мешал играть - но тебя выепли. Дальше плачь - возьмут в зе гниды


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Как они мечтали о вые-Бонне. Но теперь ослята живут в Е-боне, и-пони
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
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