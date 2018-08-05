Денис Глушаков провел 150 матчей за "Спартак"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков провел 150-й матч в составе красно-белых.Это произошло в дерби второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом", которое завершилось вничью со счетом 0:0.Глушаков перешел из "Локомотива" в "Спартак" летом 2013 года. В 150 матчах за спартаковцев 31-летний футболист забил 20 мячей и сделал десять голевых передач.