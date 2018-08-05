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Денис Глушаков провел 150 матчей за "Спартак"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков провел 150-й матч в составе красно-белых.

Это произошло в дерби второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом", которое завершилось вничью со счетом 0:0.

Глушаков перешел из "Локомотива" в "Спартак" летом 2013 года. В 150 матчах за спартаковцев 31-летний футболист забил 20 мячей и сделал десять голевых передач.

Sport24
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 11:04
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(5)
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 11:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Еще столько же и запомнит, что уже не в Локо)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
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