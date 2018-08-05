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Агент: "Сантос" пока не принял решение по трансферу Вериссимо в "Зенит"

Официальный представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо Апаресиду Инасиу рассказал о том, что руководство бразильского клуба еще не определилось с решением по сделке с "Зенитом".

Петербуржцы предложили 9 миллионов евро за трансфер 23-летнего футболиста, бразильцы просят 10 миллионов.

"Сантос" пока думает, принимает решение по поводу этой сделки", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Теги: Вериссимо Сантос Зенит
Сегодня, 12:14
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(1)
№1 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 12:19) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
пошлите их на куй


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
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