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Агент: пока не слышал про интерес "Зенита" к Линделефу

Шведский агент Антони Александракис прокомментировал информацию, согласно которой защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф может перейти в "Зенит".

"Пока не слышал про интерес "Зенита" к Линделефу. Он пришел из маленького клуба в "Бенфику", играл долго за молодежные команды, а потом попал в основу. Однако когда представился шанс, им воспользовался и стал хорошим защитником. А "Бенфика" продала его и заработала хорошие деньги", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Теги: Зенит Манчестер Юнайтед Трансферы
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