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Как "Зенит" снова реализовал территориальное преимущество

Пока только «Зенит» не терял очков в стартовых двух турах. Команде Сергея Семака противостояли не топовые, но не удобные «автобусы», которые, в отличие от времён позднего Манчини, пока удаётся вскрывать. Rusfootball.info – коротко о том, почему это удаётся.



«Зенит» шикарно раскидывал мячи через диспетчеров по флангам и полуфлангам, причём Нобоа делал даже больше передач вразрез, чем традиционных лонгболов, в конце концов это было просто эстетически красиво.

«Зенит» снова играл гибрид схемы 4-2-3-1 с двумя диспетчерами, Паредес начинал атаки между центральными защитниками, Нобоа - чуть выше, но всегда открыт как альтернативный диспетчер. Простая и классная идея. Оба диспетчера хороши в активной обороне, но главный царь всё-таки эквадорец. Он буквально везде: 4 успешных отбора из 6 попыток, 75% единоборств, 2 обводки. 91,4% точности передач - для диспетчера с большой долей диагоналей, забросов и сложных разрезающих передач это просто адские цифры.

В этот раз вместо Эрнани на линии с Дзюбой остаётся Шатов. Удивительно, но и с «Енисеем», и с «Арсеналом» Олег - главный таргетмен команды. Наверняка будут снова лучшие цифры по отрезанию соперников на приеме передач.

«Зенит» строится и фундамент сейчас выглядит качественным, команда Семака вообще ничего не дала создать «Арсеналу» (если не считать удар с острого угла и нелепое отбивание Лунева перед собой), при этом наиграл на гол даже без явного голевого момента Дриусси и гола Шатова. Железобетонные 3 очка.

Ещё одно важное изменение в «Зените» Семака - мяч ходит быстро и через плотные передачи. В финальную треть команда входит, не замечая сопротивления. Интересно будет оценить PPDA (эффективность прессинга) соперников команды на дистанции. Пока цифры бешеные, Арсенал выдал 16 PPDA, что очень много, а чем больше этот показатель, тем хуже.

«Арсенал» целенаправлено грузил атаками зону Набиуллина на левом фланге. Пара Шатов-Набиуллин неплохо тушила пожары, особенно Шатов с точки зрения позиционной игры и подстраховки. Сравнив Карты ТТД Шатова и Мака (на другом фланге), станет понятна разница в объёме работы.

Как "Зенит" снова реализовал территориальное преимущество

Карта ТТД Шатова


Отдельно отметим, что Олег выиграл 3 верховых мяча из 5, для него это прорыв. Шатов снова выдал слабый процент выигранных единоборств - 42% по Instat, 27 - по данным Opta, но компенсировал это объемом и спецификой, по матчу с «Арсеналом» за это ругать Шатова сложно.

В целом Мак провёл матч ниже среднего: 31 передача при 71% точности, 0 ключевых и слабый объём работы в обороне (по крайней мере намного меньший, чем у Шатова и Кузяева), всего 8 единоборств (5 побед, у Шатова 24 единоборства, у Кузяева 20, хоть и худший процент выигранных). Замена словака на 62-й минуте логична.


Карта ТТД Мака


Неожиданно было увидеть от команды Кононова низкую и компактную оборону, все традиционно ждут от его команд более искушенных вещей. Ну а пока «Зенит» имеет 2 победы против глухих оборон.

Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.

Фото: твиттер "Зенита"
Теги: Зенит Шатов Мак Семак
Сегодня, 13:03
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:09) #
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Ну а пока «Зенит» имеет 2 победы против глухих оборон.

Автобусы можно только лишь скатить в кювет постоянным давлением. Секрет прост , но требует отменной физической готовности


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