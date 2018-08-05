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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Хердюр Магнуссон о матче с "Ростовом": должны доказать, что мы сильнее
Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против "Ростова".
"Мы должны доказать, что сильнее. Будет битва 11 на 11, шансы есть у обеих команд. У нас молодой, способный коллектив, я верю в ребят", – заявил Магнуссон.
"Мы должны доказать, что сильнее. Будет битва 11 на 11, шансы есть у обеих команд. У нас молодой, способный коллектив, я верю в ребят", – заявил Магнуссон.
Дождались! Первый домашний матч сезона! Приходите на стадион!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 5, 2018
?? #ЦСКАростов
? #РПЛ
? 19:00 мск
? #ВЭБарена
? Матч Премьер
? https://t.co/hkKdDdnGdR pic.twitter.com/hxkj3qTub6
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