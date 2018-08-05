Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Хердюр Магнуссон о матче с "Ростовом": должны доказать, что мы сильнее

Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против "Ростова".

"Мы должны доказать, что сильнее. Будет битва 11 на 11, шансы есть у обеих команд. У нас молодой, способный коллектив, я верю в ребят", – заявил Магнуссон.

Теги: Магнуссон ЦСКА Ростов
Сегодня, 13:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.