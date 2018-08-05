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"Ростов" похвалил качество газона на стадионе ЦСКА

"Ростов" опубликовал фотографию газона на "Арене ЦСКА", на которой команде предстоит сыграть с ЦСКА в матче 2-го тура чемпионата России.

Дончане отметили качество травяного покрытия на домашнем стадионе армейцев.

Теги: Ростов ЦСКА
Сегодня, 14:06
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№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 14:31) #
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Валера, ВЕРИМ !
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
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