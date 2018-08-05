Точные сроки восстановления Азмуна станут известны в понедельник

Точные сроки восстановления и план лечения нападающего "Рубина" Сердара Азмуна станут известны в понедельник вечером.23-летний нападающий получил повреждение на 19-й минуте встречи 2-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1) после столкновения с защитником бело-голубых Владимиром Рыковым. Азмун покинул поле на носилках. Ранее стала известно, что иранец получил ушиб правого бедра."После матча с "Динамо" клуб находится на выходных, и точные сроки восстановления футболиста на сегодняшний день неизвестны. Точная дата появится в понедельник вечером, когда тренерский штаб и футболисты соберутся на тренировочной базе, а также будут получены результаты обследования МРТ", - сказали в пресс-службе "Рубина".