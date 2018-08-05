Точные сроки восстановления Азмуна станут известны в понедельник

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:29
Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (3)
Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (3)
Вчера, 23:46
Квинси Промес: мотивация? Я люблю "Спартак" (1)
Квинси Промес: мотивация? Я люблю "Спартак" (1)
Вчера, 23:42
Валерий Рейнгольд: невызов в сборную Шатова и Глушакова - большая ошибка Черчесова. Они оба в порядке, а в сборной были и откровенные туристы (10)
Валерий Рейнгольд: невызов в сборную Шатова и Глушакова - большая ошибка Черчесова. Они оба в порядке, а в сборной были и откровенные туристы (10)
Вчера, 23:27
Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Лионом"
Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Лионом"
Вчера, 23:26
Борис Игнатьев: в первом тайме у "Локомотива" не было присущей ему уверенности, во втором он обрел себя
Борис Игнатьев: в первом тайме у "Локомотива" не было присущей ему уверенности, во втором он обрел себя
Вчера, 23:21
Гильерме: мне понравилась игра Крыховяка в матче со "Спартаком" (1)
Гильерме: мне понравилась игра Крыховяка в матче со "Спартаком" (1)
Вчера, 22:49
Андрей Хрипков: мы знали как играть против соперника
Андрей Хрипков: мы знали как играть против соперника
Вчера, 22:46
Максим Майрович: мы ещё не играли на таких стадионах
Максим Майрович: мы ещё не играли на таких стадионах
Вчера, 22:37
Андрей Червиченко: пугает что, имея множество моментов в первые минуты «Спартак» не забивает (3)
Андрей Червиченко: пугает что, имея множество моментов в первые минуты «Спартак» не забивает (3)
Вчера, 22:31
"Ливерпуль" забил пять безответных мячей "Наполи"
"Ливерпуль" забил пять безответных мячей "Наполи"
Вчера, 22:30
Алексей Егоров: судьи были не худшими в этой игре (4)
Алексей Егоров: судьи были не худшими в этой игре (4)
Точные сроки восстановления Азмуна станут известны в понедельник
Точные сроки восстановления и план лечения нападающего "Рубина" Сердара Азмуна станут известны в понедельник вечером.
23-летний нападающий получил повреждение на 19-й минуте встречи 2-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1) после столкновения с защитником бело-голубых Владимиром Рыковым. Азмун покинул поле на носилках. Ранее стала известно, что иранец получил ушиб правого бедра.
"После матча с "Динамо" клуб находится на выходных, и точные сроки восстановления футболиста на сегодняшний день неизвестны. Точная дата появится в понедельник вечером, когда тренерский штаб и футболисты соберутся на тренировочной базе, а также будут получены результаты обследования МРТ", - сказали в пресс-службе "Рубина".
ТАСС
23-летний нападающий получил повреждение на 19-й минуте встречи 2-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1) после столкновения с защитником бело-голубых Владимиром Рыковым. Азмун покинул поле на носилках. Ранее стала известно, что иранец получил ушиб правого бедра.
"После матча с "Динамо" клуб находится на выходных, и точные сроки восстановления футболиста на сегодняшний день неизвестны. Точная дата появится в понедельник вечером, когда тренерский штаб и футболисты соберутся на тренировочной базе, а также будут получены результаты обследования МРТ", - сказали в пресс-службе "Рубина".
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.