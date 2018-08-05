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Шамиль Газизов: о матчах с "Краснодаром" и "Прогресом": в понедельник будем что-то знать

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что ситуация с назначением матчей клуба в Лиге Европы и РПЛ может решиться в понедельник.

"В понедельник будем что-то знать, пока находимся в стадии переговоров", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".

Напомним, в 3-м туре чемпионата России "Уфа" должна сыграть с "Краснодаром" 13 августа, а УЕФА сообщил, что ответная встреча уфимцев в Лиге Европы с "Прогресом" пройдет 14 августа.
Теги: Газизов Уфа
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