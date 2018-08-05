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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Немного фактов, истории, снобизма и ненависти в деле о ДТП Фёдора Смолова
На днях нападающий ФК «Краснодар» и сборной России Фёдор Смолов совершил ДТП с наездом на… ограждение дороги, нанёс городскому хозяйству ущерб в размере 50 тысяч рублей, после чего признал свою вину, но всё равно был поднят хайп, в котором многие призывали чуть ли не публично линчевать не забившего на ЧМ голов нападающего. Журналист Rusfootball.info Владислав Щеколдин попытался разобраться в ситуации.
Вы знаете, писать об этом инциденте статью как-то поначалу не хотелось. Не хотелось от слова "не хотелось совсем". И она бы не была ни написана, ли опубликована, если бы не одно НО. Как сказал киногерой романа «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина «толпа любит победителей. Любит их приветствовать. А ещё толпа любит отрубленные головы. В том числе - отрубленные головы тех самых победителей». Если вы посмотрите на объём материалов, обзоров и аналитики по этому поводу, то складывается ощущение словно в южном городе Краснодаре произошло нечто важное, страшное и знаменательное. Например – поймали нового Андрея Чикатило.
При этом, если рассмотреть факты – ничего в реальности значимого не произошло. Как это ни печально для ряда «журналистов-сенсационщиков» - Смолов никого не убил, не ранил, не ограбил, и даже не изнасиловал. И, похоже, даже и не собирался. Он попал в ДТП.
Для ясности – в Краснодаре наибольшее по стране количество автомобилей на тысячу жителей - 437. Больше чем в Москве (417) и Санкт-Петербурге (318). И намного больше чем в среднем по стране (288). Краснодар де-факто уже давным-давно «Российский Детроит» - город моторов. И плотность, и агрессивность движения тут намного выше, чем во всей остальной стране. По известной нам статистике ежедневно на дорогах Краснодара происходит порядка 116 аварий. В выходные и праздничные дни это количество существенно возрастает. Кстати, по наполняемости бюджета, город Краснодар также имеет шансы в скором времени стать «российским Детройтом», но это уже совсем другая история.
Но вернёмся к Смолову. Он точно никого не убил, и не пытался? Точно нет? Кстати о смертности – в городе Краснодаре по моей информации ежедневно умирают и хоронят порядка 100 человек.
Вёл ли Смолов себя ассоциально? Бросал ли вызов обществу своим поведением? Это уже дискуссионный вопрос. И в нём мы попробуем разобраться. В аварии пострадал только его автомобиль оценочной стоимостью порядка 9 миллионов рублей, и несколько метров забора… который, к слову, администрация города Краснодара по данным СМИ оценила в сумму порядка 53 тысяч рублей. То есть речь даже не идёт о "особо крупном размере".
И вот тут возникает уже серьёзные вопросы к самой администрации города: если несколько метров ограждающего дорогу забора стоят 53 тысячи рублей – в какие же тогда миллиарды городу обошлась не факт что законная процедура по установке подобных заборов на всех дорогах города? Например, будучи автомобилистом в этом самом Краснодаре, лично я постоянно сталкиваюсь с тем, что эти самые заборы около дорог постоянно перекрывают видимость при манёврах и мешают автомобилистам.
Кстати, вот вам подарок про те самые заборы из прошлого: 14 декабря 2015 года, в 23 часа 18-летний водитель не справился с управлением автомобилем Kia Rio на пересечении ул. Генерала Шифрина – ул. 70 Лет Октября.
В результате тогда автомобиль налетел на забор аналогичной конструкции, который… рассыпался как конструктор Lego, а его горизонтальная балка словно шпага насквозь пробила (через печень) пассажира на переднем сиденье автомобиля. Спасти парня тогда не удалось. Всё это происходило на моих как журналиста глазах.
И это, кстати, далеко не единичный случай, когда подобные заборчики у дороги при возникновении нештатной ситуации отправляют на тот свет людей. Просто описанный тут случай – это то, чему лично я был свидетелем. И об этой проблеме известно – в том числе и властям города. Но эти самые не соответствующие ГОСТ-у заборы вдоль городских дорог лишь продолжают и продолжают устанавливать. Почему они опасны, и не соответствуют ГОСТ-ам? Потому что по ГОСТ-у дороги ограждаются «колесоотбойниками» - это специальные конструкции, где при столкновении заложены специально деформирующиеся опоры, а сама плоскость соприкосновения с автомобилями имеет специальный профиль. И не имеет лопающихся мест сварки – для их крепления используются болты. Чтобы при ударе не возникало разрывов, которые становятся острыми как нож и могут нашинковать пассажиров автомобиля словно венегрет.
К слову, именно их вы и видите на трассах вдоль дорог. Такие ограждения действительно в состоянии сдержать потерявший управление автомобиль. А не сварные конструкции из дешёвого металлопрофиля.
Но теперь мы ещё знаем и стоимость этого развлечения: 53 тысячи за 5-6 метров этого по-сути опасного для жизни людей ограждения дороги. Тут Фёдору надо даже сказать спасибо, ведь это уже повод задуматься. Ведь при таких ценах на метр забора получается что не только Смолову, но Черчесову, и даже Мутко явно платят недостаточно...
Впрочем, вернёмся к Смолову, и к него ДТП. Ряд СМИ написал что Смолов признался в том, что был за рулём автомобиля. Компетентные источники подтверждают это. Более того, Смолов, вопреки убеждениям что для человека «слишком богатого чтобы быть приличным» - вёл себя корректно и заявил что готов возместить нанесённый ущерб.
Кстати о квалификации деяния: Смолову предъявлены обвинения по двум статьям административного кодекса – за наезд на ограждающее дорогу препятствие, и за оставление места ДТП. Но речь об административном кодексе, где квалифицируют «правонарушения», а не, например, уголовном, где речь идёт уже о преступлениях.
Таким образом Смолова никак нельзя именовать преступником либо асоциальным элементом, бросившим вызов обществу. Он не совершал преступления, а лишь совершил правонарушение. Он нарушил правила административного кодекса – не более того. В чём, кстати, сам сознался, сотрудничал с дознавателями, и предложил компенсировать ущерб.
Вы скажите о том, что будучи публично известным человеком – игроком премьер-лиги, Смолов должен, обязан вести себя корректнее нежели обычный гражданин? А также о том, что как и политик – может подвергаться большему, нежели обычный житель вниманию и вмешательству в личную жизнь? Не буду спорить.
Но давайте не забывать также и о основном принципе обеспечения правопорядка: что наказание должно быть соразмерно совершённому правонарушению, и приводить не только к наказанию за содеянное, но и иметь профилактическую природу – дабы предотвращать подобное в будущем.
А теперь вспомним весьма похожее ДТП, опять-таки с футболистом премьер-лиги, что произошло в Краснодаре: в апреле 2015 года футболист краснодарской «Кубани» Андрей Ещенко ранним утром разогнал свой Nissan GTR до 170 км/ч (по сведениям Lifenews из собственных источников) и врезался в столб.
Тогда, по имеющимся сведениям, были нанесены серьёзные повреждения в плане электроснабжения. Было ли возбуждено дело? По имеющимся данным – нет. Более того, насколько известно – сам столб и связанное с ним электроснабждение восстанавливалось за счёт муниципального бюджета, само ДТП не было оформлено, а защитник Андрей Ещенко не проходил медосвидетельствования на предмет наличия алкоголя в крови.
По окончании сезона он перешёл в «Спартак», где дал интервью, в котором заявил, что «всё осознал». При этом, однако, несмотря на множество возможностей – вы не найдёте, даже, к примеру, простых извинений за свой поступок перед жителями города, за счёт налогов которых, к слову, судя по всему тогда и был компенсирован ущерб городу от ДТП. Тогда эксперты в области строительства говорили о примерной стоимости восстановительных работ порядка 300-400 тысяч рублей, что на порядок, к слову, превышает ущерб от аварии с участием Смолова.
Получается забавная картина: с одной стороны мы имеем явно ассоциальную выходку Андрея Ещёнко в виде реально опасного ДТП со скоростью отрыва самолёта ЯК-40 от взлётно-посадочной полосы. И тут не было никакого признаний, никакого суда над ним, не было требований по лишению прав, не было извинений в адрес жителей города и болельщиков клуба «Кубань» за своё поведение. Более того, приезжая на матчи в Краснодар, Ещёнко за всё это время даже ни разу не удосужился остановиться в микст-зоне, и ответить на пару вопросов журналистов. Видимо потому, что они могут быть неудобными. А значит, по-сути, до сих пор не было и раскаяния в совершённом деянии?
Со стороны другой мы имеем аварию Смолова. Произошедшую на гораздо меньшей скорости, и в явно менее опасных для окружающих людей условиях. С ущербом городу в размере 50 тысяч рублей за несколько секций забора. А также – с фактическим его раскаянием, с его признательными показаниями, сотрудничеством с дознавателями, и готовности компенсировать нанесённый ущерб…
Статья 4.2 Кодекса РФ об административный правонарушениях четко указывает, что раскаяние лица, совершившего правонарушение должно смягчать административную ответственность. Но на практике получается несколько другая ситуация, и мы имеем в СМИ материалы с заголовками вплоть до «Суд над Федором Смоловым станет показателем всей судебной системы России» в федеральном издании.
Получается, что у Смолова есть и отягчающие обстоятельства в этом деле. Какие? Ах да, он не забил пенальти сборной Хорватии...
И тут возникает важный вопрос: готово ли общество на самом деле жить по своим собственным законам, требовать от правоохранительных органов соразмерности наказаний за нарушения, и отказаться от права затравить удобно подвернувшегося для этого человека, не потому что его действия были на самом деле вызовом обществу, а лишь для хайпа, рейтингов и повышения чувства собственной важности (по луркморью - ЧСВ) и компенсации собственных комплексов?
И вот это действительно важный вопрос.
Владислав Щеколдин, Rusfootball.info
Вы знаете, писать об этом инциденте статью как-то поначалу не хотелось. Не хотелось от слова "не хотелось совсем". И она бы не была ни написана, ли опубликована, если бы не одно НО. Как сказал киногерой романа «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина «толпа любит победителей. Любит их приветствовать. А ещё толпа любит отрубленные головы. В том числе - отрубленные головы тех самых победителей». Если вы посмотрите на объём материалов, обзоров и аналитики по этому поводу, то складывается ощущение словно в южном городе Краснодаре произошло нечто важное, страшное и знаменательное. Например – поймали нового Андрея Чикатило.
При этом, если рассмотреть факты – ничего в реальности значимого не произошло. Как это ни печально для ряда «журналистов-сенсационщиков» - Смолов никого не убил, не ранил, не ограбил, и даже не изнасиловал. И, похоже, даже и не собирался. Он попал в ДТП.
Для ясности – в Краснодаре наибольшее по стране количество автомобилей на тысячу жителей - 437. Больше чем в Москве (417) и Санкт-Петербурге (318). И намного больше чем в среднем по стране (288). Краснодар де-факто уже давным-давно «Российский Детроит» - город моторов. И плотность, и агрессивность движения тут намного выше, чем во всей остальной стране. По известной нам статистике ежедневно на дорогах Краснодара происходит порядка 116 аварий. В выходные и праздничные дни это количество существенно возрастает. Кстати, по наполняемости бюджета, город Краснодар также имеет шансы в скором времени стать «российским Детройтом», но это уже совсем другая история.
Но вернёмся к Смолову. Он точно никого не убил, и не пытался? Точно нет? Кстати о смертности – в городе Краснодаре по моей информации ежедневно умирают и хоронят порядка 100 человек.
Вёл ли Смолов себя ассоциально? Бросал ли вызов обществу своим поведением? Это уже дискуссионный вопрос. И в нём мы попробуем разобраться. В аварии пострадал только его автомобиль оценочной стоимостью порядка 9 миллионов рублей, и несколько метров забора… который, к слову, администрация города Краснодара по данным СМИ оценила в сумму порядка 53 тысяч рублей. То есть речь даже не идёт о "особо крупном размере".
И вот тут возникает уже серьёзные вопросы к самой администрации города: если несколько метров ограждающего дорогу забора стоят 53 тысячи рублей – в какие же тогда миллиарды городу обошлась не факт что законная процедура по установке подобных заборов на всех дорогах города? Например, будучи автомобилистом в этом самом Краснодаре, лично я постоянно сталкиваюсь с тем, что эти самые заборы около дорог постоянно перекрывают видимость при манёврах и мешают автомобилистам.
Кстати, вот вам подарок про те самые заборы из прошлого: 14 декабря 2015 года, в 23 часа 18-летний водитель не справился с управлением автомобилем Kia Rio на пересечении ул. Генерала Шифрина – ул. 70 Лет Октября.
В результате тогда автомобиль налетел на забор аналогичной конструкции, который… рассыпался как конструктор Lego, а его горизонтальная балка словно шпага насквозь пробила (через печень) пассажира на переднем сиденье автомобиля. Спасти парня тогда не удалось. Всё это происходило на моих как журналиста глазах.
И это, кстати, далеко не единичный случай, когда подобные заборчики у дороги при возникновении нештатной ситуации отправляют на тот свет людей. Просто описанный тут случай – это то, чему лично я был свидетелем. И об этой проблеме известно – в том числе и властям города. Но эти самые не соответствующие ГОСТ-у заборы вдоль городских дорог лишь продолжают и продолжают устанавливать. Почему они опасны, и не соответствуют ГОСТ-ам? Потому что по ГОСТ-у дороги ограждаются «колесоотбойниками» - это специальные конструкции, где при столкновении заложены специально деформирующиеся опоры, а сама плоскость соприкосновения с автомобилями имеет специальный профиль. И не имеет лопающихся мест сварки – для их крепления используются болты. Чтобы при ударе не возникало разрывов, которые становятся острыми как нож и могут нашинковать пассажиров автомобиля словно венегрет.
К слову, именно их вы и видите на трассах вдоль дорог. Такие ограждения действительно в состоянии сдержать потерявший управление автомобиль. А не сварные конструкции из дешёвого металлопрофиля.
Но теперь мы ещё знаем и стоимость этого развлечения: 53 тысячи за 5-6 метров этого по-сути опасного для жизни людей ограждения дороги. Тут Фёдору надо даже сказать спасибо, ведь это уже повод задуматься. Ведь при таких ценах на метр забора получается что не только Смолову, но Черчесову, и даже Мутко явно платят недостаточно...
Впрочем, вернёмся к Смолову, и к него ДТП. Ряд СМИ написал что Смолов признался в том, что был за рулём автомобиля. Компетентные источники подтверждают это. Более того, Смолов, вопреки убеждениям что для человека «слишком богатого чтобы быть приличным» - вёл себя корректно и заявил что готов возместить нанесённый ущерб.
Кстати о квалификации деяния: Смолову предъявлены обвинения по двум статьям административного кодекса – за наезд на ограждающее дорогу препятствие, и за оставление места ДТП. Но речь об административном кодексе, где квалифицируют «правонарушения», а не, например, уголовном, где речь идёт уже о преступлениях.
Таким образом Смолова никак нельзя именовать преступником либо асоциальным элементом, бросившим вызов обществу. Он не совершал преступления, а лишь совершил правонарушение. Он нарушил правила административного кодекса – не более того. В чём, кстати, сам сознался, сотрудничал с дознавателями, и предложил компенсировать ущерб.
Вы скажите о том, что будучи публично известным человеком – игроком премьер-лиги, Смолов должен, обязан вести себя корректнее нежели обычный гражданин? А также о том, что как и политик – может подвергаться большему, нежели обычный житель вниманию и вмешательству в личную жизнь? Не буду спорить.
Но давайте не забывать также и о основном принципе обеспечения правопорядка: что наказание должно быть соразмерно совершённому правонарушению, и приводить не только к наказанию за содеянное, но и иметь профилактическую природу – дабы предотвращать подобное в будущем.
А теперь вспомним весьма похожее ДТП, опять-таки с футболистом премьер-лиги, что произошло в Краснодаре: в апреле 2015 года футболист краснодарской «Кубани» Андрей Ещенко ранним утром разогнал свой Nissan GTR до 170 км/ч (по сведениям Lifenews из собственных источников) и врезался в столб.
Тогда, по имеющимся сведениям, были нанесены серьёзные повреждения в плане электроснабжения. Было ли возбуждено дело? По имеющимся данным – нет. Более того, насколько известно – сам столб и связанное с ним электроснабждение восстанавливалось за счёт муниципального бюджета, само ДТП не было оформлено, а защитник Андрей Ещенко не проходил медосвидетельствования на предмет наличия алкоголя в крови.
По окончании сезона он перешёл в «Спартак», где дал интервью, в котором заявил, что «всё осознал». При этом, однако, несмотря на множество возможностей – вы не найдёте, даже, к примеру, простых извинений за свой поступок перед жителями города, за счёт налогов которых, к слову, судя по всему тогда и был компенсирован ущерб городу от ДТП. Тогда эксперты в области строительства говорили о примерной стоимости восстановительных работ порядка 300-400 тысяч рублей, что на порядок, к слову, превышает ущерб от аварии с участием Смолова.
Получается забавная картина: с одной стороны мы имеем явно ассоциальную выходку Андрея Ещёнко в виде реально опасного ДТП со скоростью отрыва самолёта ЯК-40 от взлётно-посадочной полосы. И тут не было никакого признаний, никакого суда над ним, не было требований по лишению прав, не было извинений в адрес жителей города и болельщиков клуба «Кубань» за своё поведение. Более того, приезжая на матчи в Краснодар, Ещёнко за всё это время даже ни разу не удосужился остановиться в микст-зоне, и ответить на пару вопросов журналистов. Видимо потому, что они могут быть неудобными. А значит, по-сути, до сих пор не было и раскаяния в совершённом деянии?
Со стороны другой мы имеем аварию Смолова. Произошедшую на гораздо меньшей скорости, и в явно менее опасных для окружающих людей условиях. С ущербом городу в размере 50 тысяч рублей за несколько секций забора. А также – с фактическим его раскаянием, с его признательными показаниями, сотрудничеством с дознавателями, и готовности компенсировать нанесённый ущерб…
Статья 4.2 Кодекса РФ об административный правонарушениях четко указывает, что раскаяние лица, совершившего правонарушение должно смягчать административную ответственность. Но на практике получается несколько другая ситуация, и мы имеем в СМИ материалы с заголовками вплоть до «Суд над Федором Смоловым станет показателем всей судебной системы России» в федеральном издании.
Получается, что у Смолова есть и отягчающие обстоятельства в этом деле. Какие? Ах да, он не забил пенальти сборной Хорватии...
И тут возникает важный вопрос: готово ли общество на самом деле жить по своим собственным законам, требовать от правоохранительных органов соразмерности наказаний за нарушения, и отказаться от права затравить удобно подвернувшегося для этого человека, не потому что его действия были на самом деле вызовом обществу, а лишь для хайпа, рейтингов и повышения чувства собственной важности (по луркморью - ЧСВ) и компенсации собственных комплексов?
И вот это действительно важный вопрос.
Владислав Щеколдин, Rusfootball.info
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