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ЦСКА - "Ростов": Эрнандес остался в запасе армейцев

ЦСКА объявил стартовый состав на матч 2-го тура РПЛ против "Ростова".

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Чернов, Фернандес, Бистрович, Набабкин, Щенников, Бийол, Чалов, Ефремов.
Теги: ЦСКА Ростов
Сегодня, 17:52
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(2)
№3 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 18:30) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
чую конетрах намечается,валераверим


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: tuner (Сегодня, 18:28) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
Слава Богу! а то "Ростов" его так боялся! Больше, чем Ибрагимовича, Рибери и Гризмана вместе взятых!
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 17:59) #
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  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
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