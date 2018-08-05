Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Паршивлюк и Гацкан - в старте "Ростова" на игру против ЦСКА

"Ростов" объявил стартовый состав на матч 2-го тура РПЛ против ЦСКА.

"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Салетрос, Юсупов, Ионов, Сигурдарсон.
Теги: ЦСКА Ростов
Сегодня, 18:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.