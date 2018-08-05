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Матч "Крылья Советов" - "Оренбург" посетили 22 935 зрителей

На матче 2-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Оренбургом" присутствует 22935 зрителей, передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

К 80-й минуте матча гости выигрывают у самарцев со счетом 0:3.
Теги: Крылья Советов Оренбург
Сегодня, 18:09
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 18:29) #
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Больше столько не придёт
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
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