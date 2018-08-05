Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Георгий Зотов: говорить нечего... Хочется только извиниться

Полузащитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов отказался отвечать на вопросы журналистов по окончании матча 2-го тура чемпионата России с "Оренбургом".

"Говорить нечего... Хочется только извиниться", - сказал Зотов.

Отметим, что команда Андрея Тихонова не смогла забить во второй игре на старте премьер-лиги.

Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов Оренбург
Сегодня, 18:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 19:01) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
помню, Валера говорил, мол, чем Зобнин лучше Зотова, не понимаю)))
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.