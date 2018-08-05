Георгий Зотов: говорить нечего... Хочется только извиниться

Полузащитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов отказался отвечать на вопросы журналистов по окончании матча 2-го тура чемпионата России с "Оренбургом"."Говорить нечего... Хочется только извиниться", - сказал Зотов.Отметим, что команда Андрея Тихонова не смогла забить во второй игре на старте премьер-лиги.