Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:29
Алексей Спиридонов: примут ли Еременко болельщики "Спартака"? Дзюбу же фанаты "Зенита" приняли (12)
Алексей Спиридонов: примут ли Еременко болельщики "Спартака"? Дзюбу же фанаты "Зенита" приняли (12)
14:29
Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (8)
Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (8)
Георгий Зотов: говорить нечего... Хочется только извиниться
Полузащитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов отказался отвечать на вопросы журналистов по окончании матча 2-го тура чемпионата России с "Оренбургом".
"Говорить нечего... Хочется только извиниться", - сказал Зотов.
Отметим, что команда Андрея Тихонова не смогла забить во второй игре на старте премьер-лиги.
Rusfootball.info
"Говорить нечего... Хочется только извиниться", - сказал Зотов.
Отметим, что команда Андрея Тихонова не смогла забить во второй игре на старте премьер-лиги.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.