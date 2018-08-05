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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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22:10
Фернандес - лучший игрок матча, но его команда проиграла. Оценки футболистам матча ЦСКА - "Ростов" (3)
Фернандес - лучший игрок матча, но его команда проиграла. Оценки футболистам матча ЦСКА - "Ростов" (3)
19:17
Андрей Тихонов: нас никто не переиграл и не разыграл. Проиграли из-за своих ошибок (видео) (4)
Андрей Тихонов: нас никто не переиграл и не разыграл. Проиграли из-за своих ошибок (видео) (4)
19:16
Сергей Рыжиков: самарские болельщики не единственные меня не очень хорошо приветствовали. Я открыт для разговоров
Сергей Рыжиков: самарские болельщики не единственные меня не очень хорошо приветствовали. Я открыт для разговоров
17:29
Алексей Спиридонов: примут ли Еременко болельщики "Спартака"? Дзюбу же фанаты "Зенита" приняли (18)
Алексей Спиридонов: примут ли Еременко болельщики "Спартака"? Дзюбу же фанаты "Зенита" приняли (18)
14:29
Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (9)
Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (9)
Балай - в старте "Ахмата" на матч с "Енисеем"
"Ахмат" объявил состав на матч 2-го тура РПЛ против "Енисея".
"Ахмат": Городов - Уциев, Плиев, Кешмази, Ромеро - Иванов, Бериша, Роши, Швец, Думбия - Балай.
"Ахмат": Городов - Уциев, Плиев, Кешмази, Ромеро - Иванов, Бериша, Роши, Швец, Думбия - Балай.
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