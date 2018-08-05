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Балай - в старте "Ахмата" на матч с "Енисеем"

"Ахмат" объявил состав на матч 2-го тура РПЛ против "Енисея".

"Ахмат": Городов - Уциев, Плиев, Кешмази, Ромеро - Иванов, Бериша, Роши, Швец, Думбия - Балай.
Теги: Ахмат Енисей
Сегодня, 21:09
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