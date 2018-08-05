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Виктор Гончаренко: у нас новая команда, пока мы не нащупали связи - это вопрос времени

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер" прокомментировал поражение от "Ростова" в матче 2-го тура РПЛ (0:1).

"Нужно улучшать свою игру. Хромает начало и развитие атаки. У нас новая команда, пока мы не нащупали связи - это вопрос времени. ЦСКА необходимо обрести баланс. Пока готовность у Ахметова и Эрнандеса не та, которая нам нужна: они играли эпизодами, а хотелось бы, чтобы их хватало хотя бы на 60 минут", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА Ростов
Сегодня, 21:16
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8
(1)
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:54) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Честный
Цитата: Frankenstein
А перед сезоном кричал мы не боимся трудностей,как выяснилось до первого конечпока,дураки с отскоков и рикошетов не залетают,началось нытье игры то как в том сезоне не было так ив этом нет,разница лишь в том что сейчас и исполнителей таких как в том году нет

Ты бы лучше волновался,почему вчера твой спартак играл как говно,имея крутых исполнителей?!
В своё очко посмотри хрюшка,скоро оно станет шире от свиночпоков

Таблица слева ослег,меня устраивает как играл вчера Спартак,не с аутсайдерам же играли как никак,а твоя бомбежка лишнее тому подтверждение
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:46) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Нащупаете не сомневаюсь.Но у Валеры то тоже команда новая и работает он только с конца прошлого сезона...


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№6 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 21:44) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Frankenstein
А перед сезоном кричал мы не боимся трудностей,как выяснилось до первого конечпока,дураки с отскоков и рикошетов не залетают,началось нытье игры то как в том сезоне не было так ив этом нет,разница лишь в том что сейчас и исполнителей таких как в том году нет

Ты бы лучше волновался,почему вчера твой спартак играл как говно,имея крутых исполнителей?!
В своё очко посмотри хрюшка,скоро оно станет шире от свиночпоков
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:35) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
А перед сезоном кричал мы не боимся трудностей,как выяснилось до первого конечпока,дураки с отскоков и рикошетов не залетают,началось нытье игры то как в том сезоне не было так ив этом нет,разница лишь в том что сейчас и исполнителей таких как в том году нет
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:35) #
  • +3
  •  (3)

Сегодня понравился Ахметов, футбольные мозги у парня есть.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 21:28) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
это нормально.надо время .команда найдет свою игру.главное надо поддержать.
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо хоть до группового этапа в ЛЧ еще полно времени, а то ....
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: Конь1969 Тамбовская обл (Сегодня, 21:17) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Верю .Все получится.
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
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