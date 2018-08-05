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Евгений Кафельников: всех красно-синих с хорошим результатом

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников иронично прокомментировал поражение ЦСКА в матче 2-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:1).

"Всех красно-синих с хорошим результатом сегодня", - написал Кафельников.
Теги: ЦСКА Ростов
Сегодня, 21:24
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(7)
№20 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:34) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yanus0407
Главное, что стараются сделать модераторы такими статьями, это разжечь ненависть среди болельщиков. Пора бы прокуратуре ими заняться.


Пора бы болельщикам не вестись на эти старания.
Пора бы на троллей не обращать внимания.
И те и другие исчезли бы за невостребованностью.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№19 Написал: Яamon (Сегодня, 22:32) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
алкаш тупорылый
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№18 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:27) #
  • -6
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Болеет за:
«Спартак»
а ведь он от души.за цкг ж болеет.сам писал что будет за них.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№17 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 22:19) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Главное, что стараются сделать модераторы такими статьями, это разжечь ненависть среди болельщиков. Пора бы прокуратуре ими заняться.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№16 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 22:12) #
  • +2
  •  (4)

0:7 от Ливера думаю неплохрй результат для свиней был
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№15 Написал: теремок Санкт-Петербург (Сегодня, 22:00) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
А кроме Кафельникова больше цитировать некого, ёпрст. Он постоянно какую то хрень несет, и ирония у него только очень своеобразная, только ему одному и понятна, и то не факт.
Регистрация: 12.12.2017 [жалоба]
№14 Написал: genna (Сегодня, 21:57) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
khmel,
Свинья.......... по другому не может. Скоро отплатят 3 дня осталось.
Регистрация: 13.02.2011 [жалоба]
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:57) #
  • -4
  •  (10)
online

Цитата: khmel
И зачем такое говорить???

а что он сказал такого?
Разве он в чем то не прав? Ведь мог счет стать и 2:0 и 3:0 в пользу Ростова. Да и на пенсии Жека. Олимпийский чемпион в отличии этого действующего игрока.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№12 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:55) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Любит Евгений ослят до глубины души
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№11 Написал: khmel Питер (Сегодня, 21:52) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
И зачем такое говорить???
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№10 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Shekel,
Ведут, просто Кафельникову по барабану теперь, когда он вышел на пенсию. СМИ его не затравят.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:42) #
  • -6
  •  (18)
online

Жень, зря ты .. Нельзя смеяться над убогими..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№8 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 21:41) #
  • +7
  •  (15)

Сказало это, а стыдно мне.
Хотя я не болела красно-белых от слова ВООБЩЕ.
Отсутствие мозга это основной критерий для отбора вот таких болел? Или можно купить почетное звание фаната?


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 21:40) #
  • +8
  •  (18)

Какой же он дебил. Публичные люди так себя не ведут
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№6 Написал: Aseev Valeri Aseev Valeri (Сегодня, 21:37) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Реал»
Никто не помнит его, хоть так хочет засветиться...
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№5 Написал: украб (Сегодня, 21:34) #
  • +3
  •  (17)

боров наверное на диване перед телеком лежал и теребонькал стручок а под финальный свисток брызнул, прям в твиттер
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 21:33) #
  • +13
  •  (31)
Болеет за:
ЦСКА
если бы такое хрюкнул какой нибудь поросенок,йух с ним,что с него взять.
Но олимпийский чемпион, ...свиньи они везде свиньи.
.
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:32) #
  • +3
  •  (11)
online

Евгений..не болельщик я ЦСКА...это СПОРТ...В котором конечно Ты толк знаешь...проиграли...завтра выиграют...если по чесноку ....команда и правда строится ...молодая ...это тоже правда...в ЦСКА ТРЕНЕР мне нравится....работает будьте любезны....всем бы так ЗАРУБЕЖНЫМ КОУЧАМ....МИЛЛИОНЕРАМ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 21:31) #
  • +12
  •  (28)
Болеет за:
ЦСКА
кафель опустился ниже плинтуса в туалете
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:26) #
  • -11
  •  (23)
online
Болеет за:
«Спартак»
smiley
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
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