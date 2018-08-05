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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Никита Чернов: в обороне ЦСКА неплохо сыгрался, а в атаке нужно ещё много работать (видео)
Защитник ЦСКА Никита Чернов отметил, что после быстро пропущенного гола его команде было трудно взломать многочисленную оборону "Ростова", а также отметил разные уровни сыгранности линий "армейцев", передаёт Rusfootball.info
- Все прекрасно знают специфику игры "Ростова". Если ты пропускаешь быстро, взломать их оборону дальше очень тяжело. Даже в прошлом году, когда играли все наши лидеры, было достаточно тяжело что-то придумать. Они садятся и очень хорошо играют "вторым номером", не дают играть сопернику.
- Какие-то позитивные моменты можно выделить?
- Ребята старались, полностью отдавались. Но где-то мастерства не хватило, где-то везения.
- Новая оборона ЦСКА пропустила первый гол за 210 минут. Что там произошло.
- Пока непонятно, тренер на теории нам всё покажет. Пока кажется, что игрок выбежал из-за спины и замкнул подачу. Обидно, что пропустили, до этого 3 матча хорошо играли в обороне.
- Тренер был зол в раздевалке?
- После игры не видели его, но в перерыве достаточно спокойно объяснял ошибки, сказал, что надо улучшить.
- Сыгрался ли новый состав ЦСКА?
- Если в обороне сыгрались, всё неплохо, то в атаке, думаю, предстоит ещё много работать на тренировках, чтобы создавать больше моментов и забивать голы.
- Все прекрасно знают специфику игры "Ростова". Если ты пропускаешь быстро, взломать их оборону дальше очень тяжело. Даже в прошлом году, когда играли все наши лидеры, было достаточно тяжело что-то придумать. Они садятся и очень хорошо играют "вторым номером", не дают играть сопернику.
- Какие-то позитивные моменты можно выделить?
- Ребята старались, полностью отдавались. Но где-то мастерства не хватило, где-то везения.
- Новая оборона ЦСКА пропустила первый гол за 210 минут. Что там произошло.
- Пока непонятно, тренер на теории нам всё покажет. Пока кажется, что игрок выбежал из-за спины и замкнул подачу. Обидно, что пропустили, до этого 3 матча хорошо играли в обороне.
- Тренер был зол в раздевалке?
- После игры не видели его, но в перерыве достаточно спокойно объяснял ошибки, сказал, что надо улучшить.
- Сыгрался ли новый состав ЦСКА?
- Если в обороне сыгрались, всё неплохо, то в атаке, думаю, предстоит ещё много работать на тренировках, чтобы создавать больше моментов и забивать голы.
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