Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:10
Фернандес - лучший игрок матча, но его команда проиграла. Оценки футболистам матча ЦСКА - "Ростов" (3)
Фернандес - лучший игрок матча, но его команда проиграла. Оценки футболистам матча ЦСКА - "Ростов" (3)
19:17
Андрей Тихонов: нас никто не переиграл и не разыграл. Проиграли из-за своих ошибок (видео) (4)
Андрей Тихонов: нас никто не переиграл и не разыграл. Проиграли из-за своих ошибок (видео) (4)
19:16
Сергей Рыжиков: самарские болельщики не единственные меня не очень хорошо приветствовали. Я открыт для разговоров
Сергей Рыжиков: самарские болельщики не единственные меня не очень хорошо приветствовали. Я открыт для разговоров
17:29
Алексей Спиридонов: примут ли Еременко болельщики "Спартака"? Дзюбу же фанаты "Зенита" приняли (18)
Алексей Спиридонов: примут ли Еременко болельщики "Спартака"? Дзюбу же фанаты "Зенита" приняли (18)
14:29
Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (9)
Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (9)
Ильзат Ахметов: Абель Эрнандес - большой игрок. С ним приятно играть (видео)
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов после поражения от "Ростова" (0:1) во 2-м туре чемпионата России подвел итоги встречи.
- Что Гончаренко говорил тебе в перерыве?
- Чтобы я больше обострял, пытался получать мяч между линиями и действовал более нестандартно
- Как оцените свой дебют?
- Не совсем так сыграл, как хотелось бы.
- Что не получилось?
- Были потери. Неправильные решения принимал.
- После матча Гончаренко что-то сказал?
- Лично мне ничего. А команде сказал, чтобы не расстраивались и работали дальше.
- Как взаимопонимание с партнерами? Налаживается?
- Да, и это большой плюс. Абель - большой игрок. С ним приятно играть. Он понимает с полуслова. Думаю, мы с ним сыграемся еще лучше.
Rusfootball.info
- Что Гончаренко говорил тебе в перерыве?
- Чтобы я больше обострял, пытался получать мяч между линиями и действовал более нестандартно
- Как оцените свой дебют?
- Не совсем так сыграл, как хотелось бы.
- Что не получилось?
- Были потери. Неправильные решения принимал.
- После матча Гончаренко что-то сказал?
- Лично мне ничего. А команде сказал, чтобы не расстраивались и работали дальше.
- Как взаимопонимание с партнерами? Налаживается?
- Да, и это большой плюс. Абель - большой игрок. С ним приятно играть. Он понимает с полуслова. Думаю, мы с ним сыграемся еще лучше.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.