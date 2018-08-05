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Ильзат Ахметов: Абель Эрнандес - большой игрок. С ним приятно играть (видео)

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов после поражения от "Ростова" (0:1) во 2-м туре чемпионата России подвел итоги встречи.



- Что Гончаренко говорил тебе в перерыве?

- Чтобы я больше обострял, пытался получать мяч между линиями и действовал более нестандартно

- Как оцените свой дебют?

- Не совсем так сыграл, как хотелось бы.

- Что не получилось?

- Были потери. Неправильные решения принимал.

- После матча Гончаренко что-то сказал?

- Лично мне ничего. А команде сказал, чтобы не расстраивались и работали дальше.

- Как взаимопонимание с партнерами? Налаживается?

- Да, и это большой плюс. Абель - большой игрок. С ним приятно играть. Он понимает с полуслова. Думаю, мы с ним сыграемся еще лучше.

Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Ростов Эрнандес Rвидео
Сегодня, 21:56
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