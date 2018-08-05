Новости партнеров

"Ростов" впервые за 12 лет обыграл ЦСКА в гостях

В матче второго тура РПЛ "Ростов", благодаря голу Сергея Паршивлюка, переиграл ЦСКА (1:0) и добился четвертой гостевой победы над армейцами в чемпионате России.

Ранее желто-синие добивались выездного успеха в 1993, 2003 и 2006 годах.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ростов ЦСКА
Вчера, 23:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(3)
№1 Написал: конина по Карпински (Вчера, 23:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
А Пономарь до матча как раз уповал на статистику,почаще у него берите интервью
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.