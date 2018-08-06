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Илья Геркус: со "Спартаком" было бы интереснее встретиться в сентябре

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус признался, что матч со "Спартаком" лучше было бы провести чуть позже.

Напомним, что они встретились уже во втором туре премьер-лиги, матч завершился вничью – 0:0.

"У нас были вопросы определенные по календарю. Матч рановато прошел, на наш взгляд. Со "Спартаком" было бы интереснее встретиться в сентябре. Но проголосовали – большинство приняло календарь", – заявил в эфире программы "После футбола" Геркус.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Геркус Локомотив Спартак
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