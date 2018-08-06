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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Нобель Арустамян: контракт Еременко с новым клубом будет подписан на проверочный срок
Спортивный журналист Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход экс-игрока ЦСКА Романа Еременко в "Спартак".
"О Еременко в "Спартаке" написала финская газета. Мы доверяем ей. Но пишут, что он уже подписал контракт, тогда как в воскресенье у него еще не было права на это. Подписывать контракт он может только с новой недели. Так что подписи пока точно нет, это невозможно.
Еременко образца 2015 года – один из лучших игроков РПЛ. Такого игрока хотел бы видеть любой клуб Премьер-Лиги.
Знаю, что контракт Еременко с новым клубом будет подписан по интересной системе – на проверочный срок. Если клуб убедится, что Еременко все тот же, что в 2015–2016 годах, когда он играл в футбол на высоком уровне, тогда в действие вступит вторая часть контракта, рассчитанная на более длительный срок", – сказал Арустамян в программе "После футбола" на телеканале "Матч Премьер".
Sport24
"О Еременко в "Спартаке" написала финская газета. Мы доверяем ей. Но пишут, что он уже подписал контракт, тогда как в воскресенье у него еще не было права на это. Подписывать контракт он может только с новой недели. Так что подписи пока точно нет, это невозможно.
Еременко образца 2015 года – один из лучших игроков РПЛ. Такого игрока хотел бы видеть любой клуб Премьер-Лиги.
Знаю, что контракт Еременко с новым клубом будет подписан по интересной системе – на проверочный срок. Если клуб убедится, что Еременко все тот же, что в 2015–2016 годах, когда он играл в футбол на высоком уровне, тогда в действие вступит вторая часть контракта, рассчитанная на более длительный срок", – сказал Арустамян в программе "После футбола" на телеканале "Матч Премьер".
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