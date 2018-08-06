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ЦСКА набрал 1 очко в двух турах - это худший старт армейцев в чемпионатах России с 2001 года

ЦСКА, уступив в матче 2-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:1), показал худший старт с 2001 года.

В активе армейцев 1 очко после двух матчей премьер-лиги. В первом туре московская команда сыграла в ничью с "Крыльями Советов" (0:0).

Такого начала сезона у команды не было с 2001 года. Тогда ЦСКА не набрал очков, проиграв "Черноморцу" и "Крыльям Советов".
Теги: ЦСКА Крылья Советов Ростов
Сегодня, 08:25
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11
(5)
№11 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:53) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Городовой
По сути это совсем новый Цска с новой обороной и полузащитой,

Добавлю - и без нападения. Чалов - это не вариант. С нападением у ЦСКА проблемы давно, но теперь к этому добавились проблемы в обороне (весь центр ушел!), а без Вернблума опорная зона просела. Ну, и Головин - потеря. В общем, команду надо строить заново, но есть ли возможность прикупить качественных игроков? Во все линии нужно!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:36) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это далеко не повод вырезать табличку, как в случае со спартаком.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 10:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Совсем новая команда. Будут набирать и сыгрываться от матча к матчу. Хотя и титул уже завоёван в этом сезоне.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 09:39) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Чудеса рано или поздно заканчиваются.У Цска проблемы в атаке не первый год.Вряд ли армейцы смогут бороться за титул сейчас,но думаю в шестерку войдут.Гончаренко опытный тренер.Болелам нужно запастись терпением,а результат будет.По сути это совсем новый Цска с новой обороной и полузащитой,в которой играют первую роль игроки молодежки.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№7 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:28) #
  • +5
  •  (5)

Цитата: zen-it
Уже все ушли

Еще не все, осталось Фернандеса продать.
Ну а Акинфеев наверное уже точно останется до конца.
И вечно травмированный Дзагоев видимо тоже.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:15) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergeevich
serega_user,
1 очко с Крыльями и Ростовом, не забив ни одного гола?
Уж лучше точно можно было ожидать, даже с таким составом.

Как же вы в ЛЧ играть будете?..

Посмотрим. Больше нечего сказать. Не бывает так, что всегда все хорошо)) Нужно быть с командой и в таких ситуациях.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 09:05) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Так везение когда-то должно закончиться. Уже все ушли а они все должны выигрывать?
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:01) #
  • +1
  •  (3)

serega_user,
1 очко с Крыльями и Ростовом, не забив ни одного гола?
Уж лучше точно можно было ожидать, даже с таким составом.

Как же вы в ЛЧ играть будете?..
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 08:48) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Нужно быть "слишком оптимистом", чтобы ожидать лучшего старта с почти полностью обновленным составом.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 08:43) #
  • -1
  •  (5)

судить по двум турам, так правильно


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:38) #
  • +5
  •  (7)

Ну с учётом такой революции ,это не странно. Я думаю ЦСКА ещё прибавит по ходу чемпионата.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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