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Мостовой: "Локомотив" в атаке просто мучается - им нужно нападающих покупать, а не Хеведеса

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал низкую результативность "Локомотива" на старте сезона.

"Сложно назвать конкретную причину, не находясь в клубе. Лично я вижу отсутствие лёгкости, резкости в игре.

Если вспомнить прошлый сезон, команде Семина удавались молниеносные атаки, главными действующими лицами которых были Джефферсон Фарфан или братья Миранчуки. Сейчас же "Локомотив" просто мучается в атаке.

На мой взгляд, "Локомотиву" стоило купить нападающего, а не защитника Хеведеса. Сейчас Сёмину форвардов не хватает. Делать ставку на одного Фарфана сложно, а Эдер скорее является игроком, который должен выходить на замену", — цитирует Мостового RT
Теги: Мостовой Локомотив Хеведес Семин
Сегодня, 09:37
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3
(1)
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 10:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Купим. Пусть Мостовой не переживает.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:13) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
А кто не мучается? Разве что Оренбург в последнем матче)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:00) #
  • -2
  •  (2)

napadayushii nujen mnogim! spartaku toje nujen kiler !
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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