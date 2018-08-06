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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Мостовой: "Локомотив" в атаке просто мучается - им нужно нападающих покупать, а не Хеведеса
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал низкую результативность "Локомотива" на старте сезона.
"Сложно назвать конкретную причину, не находясь в клубе. Лично я вижу отсутствие лёгкости, резкости в игре.
Если вспомнить прошлый сезон, команде Семина удавались молниеносные атаки, главными действующими лицами которых были Джефферсон Фарфан или братья Миранчуки. Сейчас же "Локомотив" просто мучается в атаке.
На мой взгляд, "Локомотиву" стоило купить нападающего, а не защитника Хеведеса. Сейчас Сёмину форвардов не хватает. Делать ставку на одного Фарфана сложно, а Эдер скорее является игроком, который должен выходить на замену", — цитирует Мостового RT
"Сложно назвать конкретную причину, не находясь в клубе. Лично я вижу отсутствие лёгкости, резкости в игре.
Если вспомнить прошлый сезон, команде Семина удавались молниеносные атаки, главными действующими лицами которых были Джефферсон Фарфан или братья Миранчуки. Сейчас же "Локомотив" просто мучается в атаке.
На мой взгляд, "Локомотиву" стоило купить нападающего, а не защитника Хеведеса. Сейчас Сёмину форвардов не хватает. Делать ставку на одного Фарфана сложно, а Эдер скорее является игроком, который должен выходить на замену", — цитирует Мостового RT
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