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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Мостовой: Хеведес вполне может посадить Чорлуку на скамейку
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Бенедикта Хёведеса в московский "Локомотив".
"Это хорошее приобретение. Учитывая его не совсем удачное пребывание в "Ювентусе", сейчас он является тёмной лошадкой. Но он немец, а они славятся своей стабильностью. Для РПЛ это отличное усиление.
Не думаю, что состав покинет Кверквелия. На мой взгляд, на данный момент он является одним из лучших центральных защитников российского первенства. Более вероятен перевод в запас Чорлуки. Но, учитывая универсализм и способность Хёведеса сыграть на фланге обороны, найти ему место на поле будет несложно", — отметил Мостовой.
RT
"Это хорошее приобретение. Учитывая его не совсем удачное пребывание в "Ювентусе", сейчас он является тёмной лошадкой. Но он немец, а они славятся своей стабильностью. Для РПЛ это отличное усиление.
Не думаю, что состав покинет Кверквелия. На мой взгляд, на данный момент он является одним из лучших центральных защитников российского первенства. Более вероятен перевод в запас Чорлуки. Но, учитывая универсализм и способность Хёведеса сыграть на фланге обороны, найти ему место на поле будет несложно", — отметил Мостовой.
RT
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