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"Яндекс.Навигатор" заговорит голосом Артема Дзюбы (видео)

Крупнейший сервис для автомобилистов "Яндекс.Навигатор" сообщил о сотрудничестве с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

Игрок записал более 120 фраз с футбольным подтекстом, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту.

Примеры фраз: "Неплохой для нас жребий. Едем" (о построенном маршруте), "Как у Черчесова — не забалуешь. Впереди камера" (о приближающейся камере), "Прострел не выйдет — впереди дорожные работы" (о ремонте дороги).



"В России Яндекс.Навигатором ежемесячно пользуется более 16 миллионов человек, и мы хотим, чтобы каждый мог выбрать диктора себе по душе.

Болельщики сборной наверняка оценят голосовые подсказки Артема Дзюбы, ставшего символом российского футбола", – сообщил руководитель Яндекс.Навигатора Михаил Высоковский.

Яндекс
Теги: Дзюба
Сегодня, 10:21
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(1)
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Студия Артемия Лебедева посоветовала?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:59) #
  • +1
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online

Они самоубийцы?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 10:56) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
И нафиг он нужен?!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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