"Яндекс.Навигатор" заговорит голосом Артема Дзюбы (видео)

Крупнейший сервис для автомобилистов "Яндекс.Навигатор" сообщил о сотрудничестве с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.Игрок записал более 120 фраз с футбольным подтекстом, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту.Примеры фраз: "Неплохой для нас жребий. Едем" (о построенном маршруте), "Как у Черчесова — не забалуешь. Впереди камера" (о приближающейся камере), "Прострел не выйдет — впереди дорожные работы" (о ремонте дороги)."В России Яндекс.Навигатором ежемесячно пользуется более 16 миллионов человек, и мы хотим, чтобы каждый мог выбрать диктора себе по душе.Болельщики сборной наверняка оценят голосовые подсказки Артема Дзюбы, ставшего символом российского футбола", – сообщил руководитель Яндекс.Навигатора Михаил Высоковский.