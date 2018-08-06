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Фанаты "Спартака" выступают против возможного перехода в клуб Романа Еременко

Фанаты "Спартака" из группировки Supporters Group негативно отреагировали на информацию о переходе полузащитника Романа Еременко в стан красно-белых.

"Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и, главное, в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко — Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Плюс у них один и тот же агент, который привозит в последнее время игроков в "Спартак". Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба.

Мы против! Мы оставляем за собой право на реакцию негативного характера в отношении всех, кто причастен к трансферу данного персонажа", — говорится в заявлении фанатов на сайте Supporters Group.
Теги: Спартак ЦСКА Еременко
Сегодня, 10:53
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№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это теперь материал на каждый день?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
баян.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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