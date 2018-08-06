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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Агент Эмболо: переход в "Локомотив"? Это все чепуха, мой клиент остается в "Шальке"
Агент Эрдин Шакири, который представляет интересы нападающего "Шальке-04" Бреля Эмболо, сообщил, что не вел никаких переговоров с "Локомотивом".
"Это всё какая-то чепуха. Мы не планируем вести никаких переговоров о переезде моего клиента в Россию. Эмболо остаётся в "Шальке", ни о каком переходе не может быть и речи", — приводит слова Эрдина Шакири Basler Zeitung.
Агент также сообщил, что собирается рассмотреть возможность обратиться в суд по поводу ложной публикации его слов в российских СМИ.
Ранее были опубликованы слова Шакири, согласно которым 21-летний швейцарский футболист уже согласовал личный контракт с "Локомотивом", а клубы решают юридические и финансовые вопросы по трансферу игрока.
Basler Zeitung
"Это всё какая-то чепуха. Мы не планируем вести никаких переговоров о переезде моего клиента в Россию. Эмболо остаётся в "Шальке", ни о каком переходе не может быть и речи", — приводит слова Эрдина Шакири Basler Zeitung.
Агент также сообщил, что собирается рассмотреть возможность обратиться в суд по поводу ложной публикации его слов в российских СМИ.
Ранее были опубликованы слова Шакири, согласно которым 21-летний швейцарский футболист уже согласовал личный контракт с "Локомотивом", а клубы решают юридические и финансовые вопросы по трансферу игрока.
Basler Zeitung
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