Агент Эмболо: переход в "Локомотив"? Это все чепуха, мой клиент остается в "Шальке"

Агент Эрдин Шакири, который представляет интересы нападающего "Шальке-04" Бреля Эмболо, сообщил, что не вел никаких переговоров с "Локомотивом"."Это всё какая-то чепуха. Мы не планируем вести никаких переговоров о переезде моего клиента в Россию. Эмболо остаётся в "Шальке", ни о каком переходе не может быть и речи", — приводит слова Эрдина Шакири Basler Zeitung.Агент также сообщил, что собирается рассмотреть возможность обратиться в суд по поводу ложной публикации его слов в российских СМИ.Ранее были опубликованы слова Шакири, согласно которым 21-летний швейцарский футболист уже согласовал личный контракт с "Локомотивом", а клубы решают юридические и финансовые вопросы по трансферу игрока.