Нобель Арустамян: с Эмболо у "Локомотива" не получилось, Смолов - приоритетный вариант

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что после сегодняшнего заседания трансферного комитета "Локомотива", форвард "Краснодара" Федор Смолов является приоритетной трансферной целью для "железнодорожников"."Сегодня утром состоялся трансферный комитет «Локомотива». Главная тема – покупка нападающего.По Эмболо договориться не получилось. Теперь приоритетным вариантом стал Смолов. Сегодня-завтра стороны возобновят переговоры. Ранее звучала сумма в 9 млн евро. Есть вопросы по срокам выплат.Я бы оценил вероятность сделки, как высокую, так как и в Краснодаре пришли к выводу, что сейчас самое время вести переговоры по трансферу Федора", – написал Арустамян.