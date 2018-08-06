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Нобель Арустамян: с Эмболо у "Локомотива" не получилось, Смолов - приоритетный вариант

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что после сегодняшнего заседания трансферного комитета "Локомотива", форвард "Краснодара" Федор Смолов является приоритетной трансферной целью для "железнодорожников".

"Сегодня утром состоялся трансферный комитет «Локомотива». Главная тема – покупка нападающего.

По Эмболо договориться не получилось. Теперь приоритетным вариантом стал Смолов. Сегодня-завтра стороны возобновят переговоры. Ранее звучала сумма в 9 млн евро. Есть вопросы по срокам выплат.

Я бы оценил вероятность сделки, как высокую, так как и в Краснодаре пришли к выводу, что сейчас самое время вести переговоры по трансферу Федора", – написал Арустамян.

Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Теги: Смолов Локомотив Краснодар
Сегодня, 15:06
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(3)
№9 Написал: Егор Фолости (Сегодня, 17:12) #
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online

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Регистрация: 6.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нахер все травят Федю. Ну неудачный выдался для него чемп, типа мало там провалов было. Дайте ему вернуться в себя.
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№7 Написал: imaginary (Сегодня, 15:46) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: SVN
Будет как на чемпионате мира ходить пешком,и ждать пас на пустые ворота,терять мячи,и не бороться. .

если бы, но он будет убегать за мячом на свою половину поля, а получив его вместо полузащитников будет пытаться создать атаку..
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: Scoter дом (Сегодня, 15:39) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Только не Смолов. Второй Сычёв- игрок 1 сезона
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 15:39) #
  • +4
  •  (6)
online

Локо взял Портнягина,футболист уже в ФНЛ!Смолова за 9 млн. хотят взять,выброс денег на ветер,футболист совершенно не подходит под стиль Локо,Смолов еще может себя проявить когда команда играет первым номером,Локо так никогда не играет.Футболист не обладает высокой скоростью,обводкой,хорошим пасом.Будет как на чемпионате мира ходить пешком,и ждать пас на пустые ворота,терять мячи,и не бороться. Локо нужно искать форварда похожего на Фарфана,быстрого,техничного,с пасом.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 15:22) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
Жаль, что хорошего напа взять в наш чемпионат не удалось. Смолов всё-таки очень плох в этом году.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 15:09) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Я бы оценил вероятность сделки, как высокую, так как и в Краснодаре пришли к выводу, что сейчас самое время вести переговоры по трансферу Федора", – написал Арустамян.



В Краснодаре стали смотреть одекватно молодцы...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:08) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
хорошие в дрезину не пойдут...только аЦтойные ЗМС.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:08) #
  • +5
  •  (7)

Пора значит выпускать школу Краснодара!
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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