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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Нобель Арустамян: с Эмболо у "Локомотива" не получилось, Смолов - приоритетный вариант
Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что после сегодняшнего заседания трансферного комитета "Локомотива", форвард "Краснодара" Федор Смолов является приоритетной трансферной целью для "железнодорожников".
"Сегодня утром состоялся трансферный комитет «Локомотива». Главная тема – покупка нападающего.
По Эмболо договориться не получилось. Теперь приоритетным вариантом стал Смолов. Сегодня-завтра стороны возобновят переговоры. Ранее звучала сумма в 9 млн евро. Есть вопросы по срокам выплат.
Я бы оценил вероятность сделки, как высокую, так как и в Краснодаре пришли к выводу, что сейчас самое время вести переговоры по трансферу Федора", – написал Арустамян.
Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
"Сегодня утром состоялся трансферный комитет «Локомотива». Главная тема – покупка нападающего.
По Эмболо договориться не получилось. Теперь приоритетным вариантом стал Смолов. Сегодня-завтра стороны возобновят переговоры. Ранее звучала сумма в 9 млн евро. Есть вопросы по срокам выплат.
Я бы оценил вероятность сделки, как высокую, так как и в Краснодаре пришли к выводу, что сейчас самое время вести переговоры по трансферу Федора", – написал Арустамян.
Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
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