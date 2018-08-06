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Президент "Анжи": пока власти Дагестана молчат

Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал, что правительство Дагестана не принимает никаких мер для помощи клубу.

"До сих пор нет никакой реакции со стороны правительства республики. Абсолютно никакой.

Нас поддерживают все спортсмены республики, у нас огромная поддержка со стороны болельщиков. Но нам очень нужна поддержка властей", — приводит слова Кадиева Sport24.
Теги: Анжи
Сегодня, 15:32
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№2 Написал: Егор Фолости (Сегодня, 17:08) #
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Регистрация: 6.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Странные ребята эти с Анжи.Дело в том,что Дагестан это дотационная республика и сидит на государственном бюджете.Президент Анжи хочет,чтобы с денег выделенных на дороги,дома,больницы,школы и зарплату бюджетникам выделили 300 миллионов рублей!Ну что тут сказать,надо его проверить на адекватность!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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